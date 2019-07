Subsidio no puede salir del Presupuesto

“Financiar un subsidio a los combustibles de 20 centavos dólar por galón sería dar el tiro de gracia al Presupuesto General de la República”. Así respondió ayer el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Sacasa, a la propuesta del presidente de la República, Daniel Ortega.



Ortega propuso la noche del miércoles financiar en 30 centavos de dólar el galón de combustible, y 20 centavos de dólar adicionales que se obtendrían a través de una reforma al Presupuesto 2008 y que deberían aprobar los diputados en el Parlamento. Sin embargo, Aguirre calificó de “totalmente inviable” la iniciativa.



Para Aguirre, lo mejor sería que el subsidio total a los combustibles saliera de la cooperación petrolera venezolana. A propósito del tema, Aguirre puso en duda la cifra de 520 millones 517 mil 500 dólares presentada por el mandatario nicaragüense en concepto de cooperación petrolera invertida en el país.



“Me cuesta creer esa cifra. No estoy diciendo que el presidente (Daniel Ortega) es mentiroso, pero me cuesta creerla”, expresó Aguirre.





Difícil de explicar

Agregó que el año pasado, durante una reunión con Francisco López, Director Ejecutivo de Petronic, “no explicó exhaustivamente cómo se había invertido esa ayuda en el año 2007, y ‘a ojo de buen cubero’, en la totalidad esa ayuda venezolana llegaba a unos 65 millones de dólares”.



Conforme con la explicación que Aguirre recibió de López, aproximadamente la mitad de ese monto se destinó a financiar lo que hoy se conoce como la planta “Hugo Chávez”, “que por cierto no puede operar a tiempo completo y resultó muy cara, porque quema mucho diesel”.



“La otra mitad (de los 65 millones de dólares) se utilizó para amortiguar los apagones del año pasado y hubo otros gastos menores, como cubrir los costos de movilización del Ejército por la emergencia del huracán ‘Félix’ en la Costa Caribe”, recordó Aguirre.



“Así que cómo esos 65 millones de dólares del año pasado se convierten (según el presidente Ortega) en 520 millones, me parece difícil de explicar”, enfatizó.



Aguirre replicó a Ortega el hecho de que los costos de los combustibles en Nicaragua son más altos por carecer de puertos en el mar Caribe que permitan el ingreso de los cargueros por esa vía marítima.



“Le pregunto al presidente Ortega, ¿qué puerto tiene en el Caribe El Salvador, si ni siquiera tiene

costas en el Atlántico? Y, ¿por qué es más barato el precio de la gasolina en El Salvador que en Nicaragua?”, señaló.