Otto Reich asesora a McCain

WASHINGTON / AFP



El polémico ex jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina Otto Reich, conocido por sus posiciones anticastristas y contra el gobierno venezolano, regresó a la vida política cuatro años después como asesor del candidato republicano a la Casa Blanca, John McCain.



“McCain es el candidato que más experiencia tiene para la presidencia”, declaró a la AFP el ex diplomático, nacido en Cuba hace 62 años, ex enviado especial del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca para América Latina (2003-2004) y ex secretario de Estado adjunto para la misma región (2002-2003).





Su retorno con McCain

El cubanoestadounidense, que abandonó el gobierno cuatro años atrás para abrir su propia asesoría, dijo haber “intercambiado opiniones” entonces con el actual candidato sobre “el tema del día: Centroamérica, Nicaragua, El Salvador” y dos países invadidos por Estados Unidos, Granada (1983) y Panamá (1989).



Reich, que fue embajador de Estados Unidos en Venezuela de 1986 a 1989, ha sido severamente criticado por no haber condenado el intento de golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el presidente venezolano Hugo Chávez.