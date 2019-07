Ejecutivo tentado a declarar Estado de Emergencia

Los diputados José Pallais, del PLC, y Víctor Hugo Tinoco, del MRS, y el analista político Carlos Tünnerman, se resisten a creer que el presidente de la República, Daniel Ortega, declare Estado de Emergencia ante la crisis que atraviesa el país a causa del paro del transporte interlocal, de taxis y de carga, que hoy cumple su décimo tercer día.



Tanto Pallais, Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, como Tinoco, Coordinador de la bancada de la alianza Movimiento Renovador Sandinista, aseguran que esta situación no presta las condiciones necesarias para que se declare Estado de Emergencia, ya que es un problema que se resuelve con el diálogo y la negociación.



Para Tinoco, una declaración de Estado de Emergencia “no tiene sentido, pues esta crisis (paro de transporte) tiene solución”, la que, según él, puede ser través de la voluntad del gobierno para llegar a un acuerdo, o de una unión del sector transporte para presionarlo.



“El problema es que no hay voluntad política del Presidente. Tiene (Ortega) 800 millones de dólares en la bolsa y quiere usarlo en cosas que sólo están en su cabeza, pero sus planes no coinciden con las necesidades de la gente”, señaló Tinoco.





Negociar en las manos de Ortega

Los mismo opinó el doctor Carlos Tünnerman, pues para él la solución de este problema está en las manos del mandatario, en el sentido de que es él quien debe negociar con los transportistas, aunque hasta el momento, a juicio de este analista político, “no ha querido”.



“En lugar de hacer cadena de radio y televisión para mandar un mensaje a la nación, que se siente a dialogar y que no se levante de ahí hasta llegar a un acuerdo”, manifestó.



Tünnerman a la vez aplaudió la decisión de Ortega de no viajar a Perú para participar en la V Cumbre de América Latina y el Caribe con la Unión Europea, con el objetivo de buscarle una solución al paro de transporte.





Próxima semana

Pallais, por su parte, cree que aunque “hoy viernes (ayer) no haya condiciones”, dice que si el paro sigue hasta la próxima semana, sin negociación y provocando una escasez de alimentos, sí se puede llegar a declarar un Estado de Emergencia.



Sin embargo, el diputado liberal expresó sus deseos de que ayer se llegara a un acuerdo entre el sector transporte y el gobierno, pues según dijo, había escuchado que el Presidente se sentaría con las partes protestantes para dar fin a este problema.



Según el diputado Tinoco, del MRS, un Estado de Emergencia responde a situaciones de desastres naturales y guerras. Por su parte, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, asegura que en caso de que el Presidente decida declararlo, es la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución Política, la que debe ratificarlo o revocarlo en un tiempo de tres días.





Lo que dice la ley

Por otra parte, la Ley de Emergencia dice que el Presidente de la República dicta Estado de Emergencia, considerando que éste: (entre otros) “tiene como objetivo asegurar el funcionamiento de la institucionalidad del país y el ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política, cuando éstos se encuentren amenazados y no sea posible garantizar su vigencia con los métodos ordinarios”.