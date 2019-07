Transparencia del fondo petrolero se quedará en el pacto

El jefe de la bancada de la ALN, Ramón Macías, considera que es poco probable que se logre hacer transparente el uso de los fondos del ALBA, porque será uno de los puntos que se incluyan en las negociaciones del PLC con el Frente Sandinista.



“Esto es algo que ya se ha venido hablando y lo del petróleo es parte del combo, si vos te fijás, todo coincide, la publicación del Código Penal dejará libre de inmediato a Arnoldo Alemán, a cambio no se discutirán los fondos del ALBA”, dijo Macías, quien agregó que además se negociará la elección de los magistrados de la CSJ y las suspensión de las elecciones en toda la RAAN hasta enero de 2009.



La bancada de ALN se reunirá el próximo lunes para analizar la distribución de los recursos del petróleo y determinar las acciones que pueden hacer como bancada, en un escenario en el que el PLC y el FSLN pactan y logran mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional.



Macías considera que los fondos del petróleo venezolano deben pasar al Presupuesto General de la República.





Desconfianza permanente

Por otro lado, Eduardo Montealegre, candidato a la Alcaldía de Managua por el PLC, en su reacción al discurso del presidente Ortega, evidenció su temor al amarre entre Alemán y Ortega y consideró que si no se logra detener las arbitrariedades de Ortega, sería por un sector de la oposición que no se mantiene firme.



Adicionalmente, el vocero del movimiento Vamos con Eduardo, Eliseo Núñez Morales, dijo que no descartaban la posibilidad de que el tema de los fondos del petróleo de Venezuela sea incluido en las negociaciones entre el PLC y el FSLN.



“El Frente va a tratar de tener una línea de negociación con su socio natural, el ex presidente Alemán, por lo cual no se puede descartar, pero sería algo que le afecta al partido y a la alianza, porque las bases liberales piden que se transparenten los fondos y que no vuelva a pactar con el Frente Sandinista”, dijo Núñez Morales.





Acciones

Respecto al fondo petrolero, el vocero afirmó que no existe todavía un consenso de cómo se haría para que sea visible la ejecución de esos fondos.



Una propuesta sería a través de Petronic, pero sería reformar la ley. Si bien es cierto, el PLC introdujo una iniciativa de reformas a la Ley Creadora de Petronic, ésta ha dormido el sueño de los justos, pese a que la Comisión Económica está presidida por el liberal Francisco Aguirre Sacasa.