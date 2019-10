Alexis insiste: “Soy el oficial”

02 Noviembre 2007 |

11:35 a.m.









Alexis Argüello reafirmó que es el candidato oficial del Frente Sandinista y de la Convergencia a la Alcaldía de Managua, tras renunciar ayer al cargo de vicealcalde. “Es un hecho, te lo confirmo”, remarcó Argüello, de quien se dice, cuenta con el respaldo de la primera dama, Rosario Murillo.



Ayer mismo, Evert Cárcamo, que por tercera ocasión busca la silla edilicia capitalina, dijo que Argüello se convierte en un precandidato más porque el partido rojinegro no ha definido el mecanismo para la escogencia de los candidatos.



“Arrieros somos y en el camino andamos, ya nos veremos las caras en los barrios”, dijo el diputado Cárcamo, a quien se le ha visto en los últimos días acompañando al alcalde de Managua, Dionisio Marenco, entregando títulos de propiedad o inaugurando obras, en una inequívoca señal de que el edil apoya al legislador.



Argüello reaccionó con mucha prudencia al respecto señalando que no le molestaba que Marenco se hiciese acompañar de Cárcamo, porque ambos son buenos amigos. “No veo ningún problema, yo acepto el reto porque todo mundo tiene amigos que lo respaldan a uno, pero aquí quienes deciden son los managuas”.



Ortega es el líder, dice

Afirmó que el FSLN es una maquinaria que ha demostrado supremacía, dedicación y solidaridad, y aunque “algunos dudan de mi envolvimiento con el partido, el Frente me ha aceptado como uno de los suyos y le he demostrado que puedo asumir los retos que me ha planteado”.



Reivindicó a los convergentes (aliados del FSLN) porque han luchado mano a mano con el Frente en los últimos años garantizando victorias nacionales, regionales y municipales.



Sin quitarle méritos al FSLN, Argüello puso muy en alto la imagen del secretario general del partido, Daniel Ortega, a quien considera el líder indiscutible del sandinismo y está seguro de que el gobierno municipal hará una “mancuerna” con el gobierno central.



Jarquín con “El Cuervo”

Agustín Jarquín, diputado de la Convergencia, reiteró a END que también tiene aspiraciones edilicias para correr en la casilla dos del FSLN. El candidato aparece en una fotografía acompañado de Jorge Guerrero, conocido como “El Cuervo”, como su fórmula.



Sobre las declaraciones de Argüello de que él es el candidato oficial del Frente Sandinista, manifestó que cada quien tiene una manera de promoverse. Jarquín dijo que cuenta con el apoyo de algunos de sus colegas convergentes, entre ellos, Elia María Galeano, de la Resistencia Nicaragüense, y la doctora Miriam Argüello, veterana política del conservatismo.



Dijo que tiene pendiente una conversación con el presidente del Movimiento de Unidad Cristiana, MUC, Daniel Ortega Reyes, alrededor de su candidatura para obtener su apoyo.



Alexis Argüello entregó su renuncia al secretario del Concejo, José Treminio, quien en lo personal manifestó que el tricampeón mundial será un buen candidato y un buen alcalde, y de antemano le daba su apoyo. Hasta ayer no se sabía quién sustituirá a Argüello en la Vicealcaldía.