Montealegre visita a transportistas

Eduardo Montealegre, candidato a alcalde de Managua por la Alianza PLC, llevó su campaña política donde los transportistas que desde hace 13 días mantienen un tranque en la entrada al municipio de Ticuantepe, y les ofreció sólo su solidaridad.



Montealegre, quien no quiso explicar si su presencia era como candidato a alcalde o como diputado de la Asamblea Nacional, se dedicó a atacar la posición gubernamental frente a la problemática del transporte.



El candidato del PLC prefirió no pronunciarse sobre la demanda de congelamiento del precio del combustible, que para los transportistas es el punto clave en la solución al paro, que llegó ya a su décimo tercer día. “El problema aquí es el secretismo del gobierno, que no sabemos para dónde va los fondos de la cooperación venezolana”, según Montealegre.



Para el diputado, quien llegó acompañado de un grupo de sus simpatizantes, la cantidad de fondos que ha entrado al país vía ALBA es suficiente para lograr el subsidio para los transportistas, y recordó que cuando fue ministro de Hacienda de los gobiernos anteriores, concedió un subsidio para el sector transporte.



Piden diálogo

Fredy Martínez, líder de los transportistas concentrados en ese tranque, reiteró que las protestas se mantendrán hasta que el gobierno presente una propuesta viable y que resuelva la crisis del transporte. “No se solucionará con bombas ni represiones”, dijo Martínez, quien se pronunció a favor de una solución concertada de toda la sociedad.



Los tranques en lugares como Masaya, Carazo y el empalme San Benito continuaron ayer, a excepción de los tranques en Sébaco, Las Madres y Las Banderas, que fueron levantados por los transportistas.





Sin voluntad para resolver

Javier Vallejo, miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, responsabilizó a los miembros de la bancada sandinista en la directiva de no querer hacer quórum para hacer la agenda de la próxima sesión del Parlamento y discutir la crisis del transporte. “No están con la voluntad y quizá capacidad para resolver ese problema”, aseguró.



Vallejo aseguró que aún no se presenta a la Secretaría de la Asamblea Nacional la iniciativa de ley para discutir las reformas al presupuesto en lo relativo a los fondos destinados a resolver el problema del transporte.