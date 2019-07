Sesionar o no sesionar

En un intento por reanudar el trabajo legislativo, la oposición intentará esta semana autoconvocarse y retomar una agenda legislativa que difiere de los intereses de cada partido político. El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, José Pallais, considera que lo más urgente es aprobar al menos cuatro préstamos pendientes y definir el asunto de la suspensión de las elecciones municipales en la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN.



Pallais es del criterio de respaldar la postergación de los comicios en toda la RAAN y pasar las elecciones de noviembre a diciembre; sin embargo, la diputada del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Mónica Baltodano, se opone a tal decisión y por ello anunció que los diputados de su bancada votarán en contra.



En lo que coinciden Pallais y Baltodano es en la posibilidad de que cuatro miembros de la Junta Directiva, junto a los jefes de las bancadas opositoras, convoquen a una reunión de directiva y luego a una sesión. Ambos diputados también expresaron que la reunión de Junta Directiva se realizará mañana lunes.



Baltodano señaló que aunque el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez, no regrese al país junto con los otros dos miembros de la Junta Directiva, su bancada presionará para que se dé la convocatoria esta semana.



“Dicen que sólo viene una parte (de los miembros), porque René (Núñez) se fue para Taiwan”, señaló la diputada.



La semana pasada, Núñez, el primer secretario, Wilfredo Navarro, y el tercer vicepresidente del Parlamento, Juan Ramón Jiménez, realizaron una visita de siete días a Gran Bretaña.





Liberales priorizarán elecciones

El diputado José Pallais dijo que para los liberales es prioridad definir la postergación de las elecciones en la RAAN, por lo que insistirán que el tema sea parte de una agenda legislativa; sin embargo, se mostró contrario a mezclar la posposición de los comicios con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.



Mientras tanto, la diputada del Frente Sandinista y segunda secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Alba Palacios, desconoce si los legisladores sesionarán esta semana, ya que “hay que esperar a los tres directivos que está fuera para ver si convocan o no (a sesión)”.



Palacios confirmó que el presidente del Parlamento se encuentra en Taiwan, acompañado por el Vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo. No quiso dar detalles sobre la visita y se limitó a decir que se trata de “una misión oficial de gobierno, y cuando ellos regresen darán un informe al respecto”.



Con el retorno al país del primer secretario, Wilfredo Navarro, y del tercer vicepresidente, Juan Ramón Jiménez, la oposición podría hacer el quórum necesario para una reunión de Junta Directiva y convocar a una sesión legislativa.



Sin embargo, dado que la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que la convocatoria debe hacerse con 48 horas de anticipación, si la reunión de directiva se realiza mañana lunes, la sesión debería citarse para los días miércoles y jueves.