PLC y FSLN deciden por los caribeños

El Partido Liberal Constitucionalista, PLC, presentó ayer una propuesta oficial “no negociable” para destrabar el trabajo legislativo, la cual incluye postergar las elecciones en los ocho municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, para el 15 de enero de 2009; y realizar los comicios en el resto del país del dos al nueve de noviembre próximo.



El primer vicepresidente del PLC y primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, confirmó que ya “notificaron” de la propuesta a los demás partidos políticos con representación de la Asamblea Nacional, y con el que más coincidencia tienen es con el Frente Sandinista, con la diferencia de que el partido de gobierno propone que las elecciones en la RAAN sean el 25 de enero.



Navarro señaló que el Movimiento Vamos con Eduardo, encabezado por Eduardo Montealegre, se opone a que las elecciones de la RAAN sean movidas para enero, y plantea que se realicen a finales de diciembre de este año, “algo que para el PLC es inaceptable”.



Facultad de la Asamblea Nacional

El PLC también insiste en que mediante una resolución legislativa se deje claramente establecido que la facultad para postergar o suspender una elección es exclusiva del Parlamento mediante una reforma a la Ley Electoral, y no del Consejo Supremo Electoral, CSE, mediante una resolución administrativa.



“Este aspecto tampoco es negociable”, enfatizó Navarro.



En vista de que con el Movimiento Vamos con Eduardo existe una aparente falta de consenso, el primer vicepresidente del PLC enfatizó que su partido “negociará con el que tenga los votos suficientes para aprobar tales disposiciones”.



Navarro no descartó la posibilidad de negociar con el FSLN todo el paquete, e incluso, llegar a un acuerdo en torno a la fecha de los comicios en la RAAN para enero.



Magistrados en combo

Una vez superada la crisis legislativa, Navarro dijo que se enfocarán en la elección de los magistrados, para lo cual, el PLC también acordó elegir a los ocho magistrados de una sola vez, es decir en combo.



A cinco magistrados se les vence el período en el cargo en julio próximo, mientras que a los otros tres en septiembre. Sin embargo, Navarro insistió en que hay consenso para hacer la elección de una sola vez, la que podría darse entre julio y agosto de este año, en dependencia de las negociaciones con el FSLN.





Informe primero, interpelación después

El Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PLC acordó ayer instruir a sus diputados que soliciten informes sobre la actuación del Ejército de Nicaragua en el traslado de dos colombianas desde Ecuador hacia territorio nicaragüense.



El presidente de la Comisión Legislativa del Parlamento y diputado liberal, José Pallais, confirmó que antes de la interpelación, solicitarán los respectivos informes, en primer lugar, al presidente de la República, Daniel Ortega, además del canciller, Samuel Santos, la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, y al director de Migración y Extranjería.



Pallais dijo que el informe lo pedirán en conjunto las comisiones de Justicia, Asuntos Exteriores y Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional. De no quedar satisfechos con los informes solicitados, Pallais dijo que, conforme con el procedimiento, citarán a los funcionarios y al Presidente de la República, y por último pedirán la interpelación.