Especialistas imparten cátedras

Trust for the Americas es una alianza interamericana que promueve y respalda el derecho de acceso a la información, y un grupo de expertos perteneciente a ésta se encuentra en el país para brindar herramientas de enseñanza a docentes de las carreras de Periodismo, Comunicación y Derecho.



Esta alianza pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA), y reúne a 17 organizaciones del continente americano comprometidas con este derecho, entre ellas la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro”.



Esta actividad pertenece a un ciclo de cátedras que iniciaron en Guadalajara, México, siguieron en El Salvador, hoy está en Nicaragua, para terminar en Panamá.



Sin embargo, Karina Banfi, coordinadora de programas de Trust for the Americas, aclaró que estas cátedras responden a un “trabajo itinerante”, donde expertos extranjeros se reúnen con expertos locales para “acomodar” el derecho de acceso a la información de la realidad de cada país.



Mejor aprovechamiento

Según Perla Gómez, el objetivo de esta cátedra es, además de ver si la Ley de Acceso a la Información aprobada es buena o no, difundir su existencia y las herramientas para su provechosa utilización, a través de docentes de las carreras mencionadas.



Gonzalo Norori, Director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana (UCA)

--lugar donde se llevó a cabo la actividad--, expresó que éste es un esfuerzo por incluir dentro de las carreras de periodismo, comunicación y derecho, la temática de este derecho como componente de estudio, “independientemente de si existe o no la Ley”.



Un antecedente para Nicaragua

Moisés Sánchez, de la fundación Pro Acceso en Chile, recordó un caso sobre acceso a la información que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, el cual, según él, cambió la “consideración” de este derecho en todos los países de la región.



Sánchez recordó que en Chile, en 1998, se presentó un proyecto de explotación forestal de más de 800 hectáreas, por lo que hubo una solicitud de información sobre los antecedentes y récord forestal de la empresa ejecutora.



Pero “la información clave no fue respondida (...) entonces se acudió a procesos legales locales (en Chile), pero tampoco hubo respuesta, así que se llevó el caso a la Corte Interamericana de Justicia, y ésta lo acogió”, relató Sánchez.



En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por negación de información pública, y sentenció validar en todos los países de la región, incluyendo Nicaragua, resoluciones como: la obligación de máxima revelación de la información, la implementación de mecanismos de acceso y de un proceso efectivo completo y oportuno, y la capacitación a funcionarios públicos para tal fin.