Amarre PLC-FSLN

Managua y bilwi

Mientras el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, cabildea intensamente con el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, las ocho magistraturas a ser electas en la Corte Suprema de Justicia, CSJ; en la Asamblea Nacional, el primer secretario, Wilfredo Navarro, confirmó el acuerdo con el FSLN para restablecer la próxima semana el trabajo legislativo.



Martínez confirmó que sostuvo una reunión en la Secretaría del Frente Sandinista con el presidente Daniel Ortega hace varios días, y señaló que el tema de las magistraturas judiciales fue abordado con dirigentes del partido de gobierno, incluyendo al mandatario y al presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez.



Además de Martínez, los otros candidatos del PLC para magistrados del Poder Judicial son Gabriel Rivera y Antonio Alemán, hermano del ex mandatario nicaragüense y presidente honorario del PLC. La elección del abogado de Alemán, Mauricio Martínez, está en duda, pero el presidente de la Corte sería reelecto. Por el FSLN se ha asegurado la reelección de Francisco Rosales, Marvin Aguilar y Ligia Molina.



A sesionar

Mientras tanto, los miembros de la Junta Directiva del Parlamento se reunirán este viernes a fin de convocar a sesión plenaria los días martes, miércoles y jueves de la próxima semana, con una agenda que se centrará en una reforma a la Ley Electoral para postergar las elecciones municipales en los ocho municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, hasta la segunda quincena de enero de 2009.



La reforma incluye una posposición de los comicios municipales en el resto del país, trasladando la fecha del dos al nueve de noviembre de 2008. El primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, dijo que con esta disposición la crisis que mantuvo paralizado el trabajo legislativo por casi dos meses, “llegó a su fin”.



Navarro desestimó la convocatoria a reunión de junta directiva que hizo el lunes el primer vicepresidente, Luis Callejas. “(El presidente de la Asamblea) René Núñez y yo decidimos convocar a reunión de directiva para el viernes; él (Callejas) no es el presidente y no tiene por qué convocar a nada”, expresó Navarro.



Reducción de vacaciones

En concordancia con la publicación de EL NUEVO DIARIO en la edición de ayer, Navarro dijo que para reponer el tiempo perdido, decidieron reducir los días de vacaciones de medio año el próximo mes de julio. Generalmente, el receso legislativo de medio año es de 45 días, por lo que Núñez y Navarro orientaron otorgar sólo 15 días.



Según Navarro, con el tiempo restante se decidió que sesionarán “de corrido”, para ponerse al día con el trabajo retrasado.



“Vamos a ver a cuántos de los diputados no les va a gustar que les reduzcamos sus días de descanso”, dijo el primer secretario.



El presidente del Parlamento, René Núñez, regresa mañana al país, y la reunión de directiva está prevista para el viernes por la mañana. Navarro insistió en que la crisis legislativa está totalmente superada.



CSE acatará reforma

En tanto, el presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas, dijo ayer que este

poder del Estado acatará cualquier reforma a la Ley Electoral que aprueben los diputados en el Par-

lamento en torno a la posposición de las elecciones municipales.



Sin embargo, Rivas advirtió que de no haber ninguna modificación, mantendrán vigente la resolución del pasado primero de abril, mediante la cual el CSE postergó las elecciones en los municipios de Bilwi, Waspam y Prinzapolka, en la RAAN.



Coleman rechaza

Desde ya, el líder de Yatama no sandinista, Osorno Coleman, “comandante Blas”, rechazó el amarre del PLC y FSLN y el atropello a los derechos autonómicos de los caribeños.



Coleman resaltó que este nuevo amarre va en contravía a lo expresado por las iglesias morava, católica y evangélicas, quienes demandaron el respeto a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.



Coleman dijo que el diputado del PLC, Víctor Duarte, quiso hacerlo firmar este amarre en El Chile ante la presencia de Alemán, pero él lo rechazó.