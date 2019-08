País al borde de catástrofe energética y de hambruna

El país está en el umbral de una catástrofe económica si el precio del barril del petróleo continúa al alza, encareciendo los productos alimenticios y los costos de producción, lo cual coloca a la nación también al borde de una hambruna, advirtieron por separado el diputado Francisco Aguirre Sacasa y el consultor en seguridad alimentaria Cirilo Otero.



El barril de petróleo tiene un precio de 133 dólares, y el presidente de la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEP, Chakib Khelil, no descartó hace poco que este año alcance los 200 dólares. El consumo mundial es de 90 millones de barriles por día, y Arabia Saudita solamente puede aumentar su producción en 300,000 barriles, por lo que no hay manera de que el precio disminuya por la vía de la oferta.



Nicaragua, recordó Aguirre Sacasa, es el país de Centroamérica más dependiente del petróleo, y está incrementando su dependencia al poner en marcha las plantas Hyundai arrendadas por Albanisa a ENEL --sin mediar licitación--, y cuando se pongan en funcionamiento las plantas financiadas por Taiwan. Las plantas “Hugo Chávez” también funcionan con energía proveniente del petróleo. “Todas queman diesel o búnker”, dijo Aguirre.



La bolsa de Valores de Wall Street está en una montaña rusa. En dos días ha perdido 400 puntos en el índice de Down Jones, y las inversiones en general perdieron el diez por ciento de su valor, continuó el legislador.



“Yo me pregunto: ¿Quo vadis? ¿Adónde vamos? La respuesta es alarmante: si esta tendencia continúa, estamos en el umbral de una situación tan catastrófica como la de la depresión de los años 30 del siglo XX, o estaremos en una situación peor a la crisis económica de los años 80”, dijo Aguirre.



Cadena productiva

bajo ataque

El quintal de urea está a 700 córdobas, porque es un derivado del petróleo. El abono agrícola “completo” está a más de mil córdobas el quintal, por ser también un derivado del petróleo, acotó Aguirre. Y el diesel, usado por los tractores de los productores agropecuarios, está a casi cinco dólares el galón.



Ante esta situación, Aguirre demandó a todas las fuerzas políticas del país a construir un consenso nacional para atender esta situación de emergencia, antes de que el tsunami que amenaza con arrasar este país se estrelle contra nuestras costas.



Hambruna en ciernes

El sociólogo Cirilo Otero advirtió que si las repercusiones de la crisis alimentaria en Nicaragua no se toman como un asunto de seguridad nacional, con medidas serias a largo y mediano plazo, el país sufrirá más hambruna.



Existen varias causas

--aseguró el especialista-- por las cuales Nicaragua puede sufrir hambruna, como son la disminución del área de siembra de productos alimenticios, la poca rentabilidad por manzana cultivada y la dependencia del aceite vegetal.



Los nicaragüenses se están convirtiendo en trabajadores de maquila o en trabajadores comerciales en detrimento de la vocación agropecuaria del país.



“El mercado nacional no ha sido desarrollado, es un mercado flojo, enclenque, cojo y casi ciego, no tiene capacidad, a pesar de vivir firmando tratados de libre comercio; no tenemos capacidad en el mercado nacional para transformar la economía o el volumen productivo”, sostuvo Otero, durante una conferencia auspiciada por la Fundación “Konrad Adenauer”.