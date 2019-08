Canciller Santos defiende traslado de colombianas

El canciller de la República, Samuel Santos, dijo que Nicaragua no mintió al gobierno de Colombia al pedir permiso para sobrevolar su territorio por una misión oficial, cuando en realidad era para traer desde Ecuador a dos colombianas sospechosas de pertenecer a las FARC.



“Nicaragua no miente, nunca miente Nicaragua (...) no podemos apartarnos de ser y ejercer actos humanitarios, propios del gobierno de Nicaragua, propios de cualquier país interesado en cuidar a los seres humanos”, expresó.



También negó que Nicaragua esté practicando el terrorismo, pues destacó que quienes afirman tal cosa, “se equivocan de pared a pared”, ya que “defender a los seres humanos es la primera obligación de todo gobierno, y de nosotros como seres humanos”.



Santos manifestó que si la Asamblea Nacional o algún Poder del Estado pide que se extradite a las asiladas, “caería sobre ellos una responsabilidad de carácter humanitario”, tomando en cuenta que estas dos mujeres enfrentan juicios en Quito por ser sospechosas de pertenecer a las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC).



No obstante, hay una petición de extradición de las dos colombianas, incluyendo a la mexicana Lucia Morett, por parte de la Fiscalía de Ecuador, pero el gobierno de Nicaragua ha manifestado que no entregará “bajo ningún aspecto” a las extranjeras.



Santos brindó estas declaraciones luego de su exposición en el foro “La Unión Europea y Améwwwrica Central, Cumbre de Lima-Resultados y Desafíos para el futuro”, realizado ayer en la Universidad Americana (UAM), en el cual se pretendía debatir sobre la Cumbre de Lima, sus resultados y desafíos para el futuro.



Asimismo, se discutió sobre los temas de la integración regional centroamericana, ven-

tajas y desafíos, y el acuerdo de asociación, sus perspectivas y oportunidades.



En este foro estuvo presente la jefa de la delegación de la Comisión Europea para Centroamérica y Panamá, Francesca Mosca, quien se reservó los comentarios sobre este nuevo conflicto entre Colombia y Nicaragua.



Sin embargo, expresó que a la Unión Europea “le preocupa los grupos terroristas, los grupos de las FARC”, y que en el caso de que se llegue a consolidar la integración birregional, “se tendrá que examinar mucho más a fondo lo que está pasando”.



Brindará informe

El canciller de la República anunció que comparecerá en la Asamblea Nacional, como respuesta a la citatoria que el Partido Liberal Constitucionalista hará a través de la Comisión de Asuntos Exteriores, para que él, junto con otros funcionarios del Estado y el Presidente de la República, brinde un informe sobre el asilo que dio Nicaragua a estas dos colombianas.



“Siempre que me han citado, he llegado, incluso he invitado a la Comisión del Exterior varias veces a la Cancillería, mantenemos una extraordinaria y buena comunicación”, resaltó Santos.



Crear un fondo

de cooperación

Que se cree un fondo de cooperación para que los países pobres obtengan un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de los países más poderosos, fue la propuesta del canciller nicaragüense en el marco de la negociaciones con la Unión Europea para una integración birregional con CA.



Santos aclaró que “no hablamos de donación, sino de préstamos, de disponibilidad financiera de parte de los que tienen más para con los que tienen menos”.



Por su parte, Mosca manifestó que “hay elementos que para la UE son importantes, como la Corte Penal Internacional”, por lo que, según ella, es importante que haya mención de la CPI y que CA reconozca el “papel útil” que puede tener ésta.



Aclaró que “nunca hemos dicho que los países centroamericanos tienen que incorporarse en la Corte antes de terminar la negociaciones, así que no es una imposición, lo estamos discutiendo”.