Recolectan firmas para demandar referendo sobre reformas

La oposición comenzó a recolectar firmas el sábado entre la población para demandar la celebración de un referendo sobre posibles reformas a la Constitución, la cual incluiría la reelección presidencial.



Las firmas son recogidas por la naciente agrupación partidaria Alternativa Popular Progresista (APP), integrada por ex miembros de la "Contra" que combatieron con las armas a los sandinistas durante su primer gobierno en los años 80.



También, está integrada por políticos conservadores y miembros de la sociedad civil. William Báez, uno de sus dirigentes, dijo que la meta es recoger al menos 50 mil firmas para presentar el proyecto de referendo ante la Asamblea Nacional, a como está establecido en las leyes locales.



El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que dirige el ex presidente y reo Arnoldo Alemán, han comenzado negociaciones para reformar la Carta Magna, incluida la reelección presidencial.



Alemán (1997-2002), quien cumple una condena de 20 años por lavado de dinero, entre otros delitos en perjuicio del Estado, y goza de libre movilidad por todo el territorio nacional por su mal estado de salud, aunque no es el presidente del PLC, es quien ejerce más influencia sobre ese colectivo.



Tanto sandinistas como una parte del PLC abogan por cambiar el sistema político presidencialista por uno parlamentario. No obstante, una mayoría de diputados liberales ha dicho que no discutirán durante este año reformas a la Constitución, sino que posiblemente lo harán hasta después de los comicios municipales de 2008, a realizarse en noviembre.



Ortega, quien ya dirigió Nicaragua durante el primer gobierno sandinista (1979-1990) y asumió de nuevo el poder el 10 de enero pasado por un período de cinco años, ha expresado su deseo a reelegirse.



La Constitución de Nicaragua prohíbe la reelección presidencial consecutiva. Las reformas constitucionales en Nicaragua deben ser aprobadas en dos legislaturas y con al menos dos tercios de los 92 diputados que integran la Asamblea Nacional.