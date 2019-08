Guillotinazo del CSE contra el MRS y el PC

El Partido Conservador, PC, y el Movimiento Renovador Sandinista, MRS, están en camino de quedar fuera de la contienda electoral municipal, así como de desaparecer como partidos políticos, pues ayer el Consejo Supremo Electoral, CSE, inició un proceso de cancelación de la personalidad jurídica de ambas agrupaciones políticas.



En el caso del PC, el CSE abrió el trámite de cancelación de la personalidad jurídica basado en que el partido no cumplió con el requisito de inscribir el 80 por ciento de candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales en todo el país; además, incumplió con la presentación de candidatos en el 80 por ciento de los municipios del país, tal como lo establece el artículo 63, numeral 8, y los artículos 72 y 73, numeral 4, de la Ley Electoral.



La revisión del CSE es en respuesta a una solicitud expresa del representante legal del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Wilfredo Navarro, quien envió una carta el pasado 20 de mayo a la Dirección de Atención a Partidos Políticos del CSE.



En el caso del MRS, los magistrados del CSE le atribuyen incumplimiento en torno a la presentación de los estatutos del partido, así como de toda la documentación que demuestre y certifique la reestructuración organizacional a nivel nacional.



El vocero del CSE, Félix Navarrete, señaló que los partidos políticos fueron notificados de la resolución e informó que tanto el MRS como el PC tienen un plazo de seis días para responder “lo que tengan a bien” en el proceso abierto. El plazo, dijo Navarrete, vence el próximo 28 de mayo a las 7:00 de la noche.



El caso MRS

Según la resolución del CSE, emitida la tarde de ayer, al MRS se le ha solicitado cinco requisitos sin que hasta la fecha haya cumplido con ellos. Primero le pidieron la presentación de las actas que soportan las sustituciones y cambios en sus estructuras; el reglamento y normativa que regula la revocación, cese o interrupción de períodos de autoridades partidarias y las causales de las mismas.



Además, le exigieron la remisión de la lista de todas y cada una de las autoridades provisionales en razón de haber cesado sus funciones las estructuras departamentales y municipales. El CSE también exigió al MRS le envíe la calendarización del proceso de reorganización debidamente aprobada por su junta directiva nacional y, finalmente, le piden el detalle de las actividades como resultado de la culminación del proceso de reorganización que concluyó en febrero de 2008.



Tinoco se reserva

Adicionalmente, el CSE le ha pedido al MRS que presente sus estatutos y las resoluciones de la Sexta Convención del partido realizada el 18 de febrero de 2007. Según la resolución de ayer, el MRS ha incumplido con todas estas solicitudes y por ello ordenó la apertura del proceso de cancelación de su personalidad jurídica.



Consultado al respecto, el diputado del MRS Víctor Hugo Tinoco Fonseca, dijo que están estudiando la resolución y su significado. Tinoco no entró en detalles y no hizo más comentarios.



Partidos regionales fuera

El Partido Indegenista Multiétnico, PIM, y el Partido Movimiento de Unidad Costeña, Pamuc, también enfrentan un proceso de cancelación de su personalidad jurídica por la misma causa que el Partido Conservador, es decir, no cumplieron con la inscripción del 80 por ciento de candidaturas para los comicios de noviembre próximo.



En el caso del PIM ni siquiera inscribió candidatos oficialmente, por lo que automáticamente quedó fuera de la contienda y desparece como partido político. El Pamuc fue el primero en inscribir candidatos, pero al parecer no logró completar las listas conforme con lo dispuesto en la Ley Electoral.