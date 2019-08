Yatama rechaza pacto

El líder del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera, aliado del FSLN, rechazó ayer el amarre entre el presidente Daniel Ortega y el ex presidente Arnoldo Alemán, quienes aparentemente acordaron posponer las elecciones en toda la RAAN para enero de 2009.



“Nosotros creemos que en la Costa no hay condiciones, y no es en uno o dos meses que se resolverá el problema. Nosotros seguimos manteniendo nuestra posición de que se deben hacer hasta abril”, dijo Rivera.



El representante de Yatama dijo que su propuesta no era únicamente sobre las elecciones, sino que contemplaba ayuda humanitaria para la Costa Caribe. Rivera agregó que la posposición de las elecciones no mejoran las condiciones logísticas en la región, que justificaban que noviembre es lluvioso, pero aseguró que en la Costa en enero todavía es invierno y las lluvias son fuertes.



Rivera dijo que esto respondía a una forma de discriminación y de racismo en contra de los indígenas de parte de quienes tiene poder de decisión.



“¿Por qué cuando la Costa propone no aceptan?, pero cuando ellos (los partidos políticos nacionales) proponen cualquier estupidez, dicen que es razonable, y es justo y se ponen de acuerdo, entonces eso no puede ser así, nosotros no aceptamos ese tipo de atropellos cuando ya había un consenso en la Costa, el que incluso los liberales habían aceptado”, dijo Rivera.



Rivera considera que con esas negociaciones políticas aplastaron la voluntad de los costeños e impusieron una fecha que no tiene ningún sustento en la realidad de la RAAN.



Esto evidencia poca comunicación del partido Yatama con el Frente Sandinista, aunque el dirigente miskito lo negó y aseguró que le han comunicado al Frente que ellos se atienen a la resolución del Consejo Supremo Electoral y a la voluntad del Consejo Regional Autónomo como máxima administración de la autonomía de la Costa caribe.