Trivelli critica ejecución de fondos ALBA

El embajador estadounidense en Managua, Paul Trivelli, se sumó este jueves a las críticas de la comunidad cooperante por la supuesta falta de transparencia con que el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega utiliza la millonaria ayuda que recibe de Venezuela.



“Preocupa el uso de esos fondos”, porque “si de veras hay más de 520 millones de dólares que están entrando al país de Venezuela, no está claro cómo lo están canalizando”, afirmó Trivelli al Canal 2 de televisión de Managua.



Señaló que hasta ahora no se sabe “cuáles son los usos” que se le ha dado a la asistencia, y que Estados Unidos, así como los países cooperantes europeos, se preguntan “cuál es el punto (sentido) de que apoyemos al gobierno, si el gobierno no hace cuentas” sobre la administración de la ayuda recibida.



Sin fiscalización

Ortega indicó el 14 de mayo que su gobierno ha gastado fuera de presupuesto más de 520 millones de dólares con la asistencia que le brinda “sin condiciones” su homólogo venezolano Hugo Chávez, a través de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA.



La revelación impulsó las denuncias de la oposición política y civil sobre manejos fraudulentos de los fondos que Ortega recibe de Venezuela para diversos proyectos, pero que no pueden ser fiscalizados porque no están integrados al presupuesto.



Ortega había hecho esta declaración en un intento por calmar los cuestionamientos que acosaron a su gobierno sobre la administración de la ayuda venezolana, durante la huelga de transporte que enfrentó el país del cinco al 14 de mayo por los altos precios del combustible que importa de Venezuela con facilidades.



La supuesta falta de transparencia en las finanzas públicas y la cooperación, así como la inseguridad jurídica que tiene el país, llevó a algunas naciones cooperantes a revisar su apoyo a Nicaragua desde que Ortega asumió el poder en 2007, para enfocar sus prioridades a países más necesitados.



Finalmente, Trivelli sostuvo que el gobierno de Nicaragua coopera en materia de lucha antiterrorista con su país, justo cuando se ha anunciado la aprobación del Plan Mérida en el Senado de EU, mediante el cual ese país invertirá 350 millones de dólares en la lucha contra las maras, pandillas y el narcotráfico.