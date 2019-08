Más promesas contra la pobreza

El Acuerdo de Esquipulas III que se gesta desde el Parlamento Centroamericano contempla un plan regional de lucha en contra de la pobreza como sustento de la paz en los países centroamericanos.



La diputada nicaragüense y vicepresidenta del Parlacén, Julia Mena, dijo que Esquipulas III trata de buscar cómo pagar la deuda social, que es la única deuda que amenaza con destruir los logros de Esquipulas I y II.



“La deuda social no se ha pagado y esto amenaza los tratados anteriores, que fueron la base de la paz y la democracia en la región. Sin Esquipulas III los Esquipulas anteriores pueden colapsar, si no hay desarrollo económico no puede haber paz”, dijo Mena.



Consulta a sociedad civil

Mena aseguró que se está consultando en la región a la sociedad civil, ya que ésta debe jugar un papel preponderante en la sociedad centroamericana de ahora en adelante.



El diputado parlacénico Francisco Campbell aseguró que en el nuevo Acuerdo de Esquipulas se contem-pla el acceso a la igualdad de oportunidades y el respeto a las diversas culturas y al medio ambiente como sustento del desarrollo social.



Cumbre de presidentes

La cumbre de presidentes en el que se firmará la tercera parte del tratado de Esquipulas será posiblemente en agosto de este año, en el aniversario de la firma de Esquipulas I, que dio como resultado la paz en Centroamérica.



Campbell aseguró que la propuesta final estará lista para finales de mayo, luego de las consultas hechas en todos los países de la región.



El Acuerdo de Esquipulas III será firmado en agosto, como un esfuerzo para defender la paz social en la región.