Taipei mantendrá “status quo” con China

Taipei, Taiwan

Sólo el nueve por ciento de la población de la isla considera que la prioridad es restablecer relaciones con China. “Eso significa que queremos ganar más dinero”, explica un taiwanés que caminaba por una calle, y quien coincide con la política del presidente electo, Ma Ying Jou, el que ayer en conferencia de prensa aseguró que continuará con la cooperación a sus aliados y determinó su estrategia ante la poderosa China: “No negociaré para unirme, no apoyaré la independencia y no promoveré el uso de armas”.



Ying Jou fue más allá: “Es simple, mantendré el status quo”. La razón es aún más sencilla: los taiwaneses están preocupados por su economía y no quieren más conflictos internacionales. El 78 por ciento considera que la prioridad de Ying Jou debe ser resolver los problemas económicos, según una encuesta publicada un día después de la toma de posesión por el diario United Daily News, uno de los más importantes de Taiwan, con más de un millón de ejemplares diarios.



La encuesta, mandada a hacer por el diario, revela también el alto nivel de popularidad del mandatario, contraria a la del ex presidente Chen Shui-Bian, quien hace ocho años gozaba del 72 por ciento de popularidad y ahora tiene el 21 por ciento. Los taiwaneses culpan a Shui-Bian por el estancamiento de la economía de la isla.



El 82 por ciento de la población afirma estar de acuerdo con el discurso de Ying Jou. Dicha encuesta tiene un nivel de confianza del 95 por ciento y fue hecha a 947 adultos en toda la isla.



“Queremos la paz”



“No importa qué pensemos sobre China. En Taiwan queremos la paz”, insistió nuevamente el mandatario ante periodistas extranjeros. Las razones para buscar buenas relaciones con China son también meramente económicas: “China es una de las economías más grandes del mundo, eso es innegable”, justifica el gobernante. Una de las medidas del nuevo gobierno es permitir la entrada de más turistas chinos al día, contabilizados actualmente en un mil cada 24 horas.



Un día después de su ascensión al poder, Ying Jou expresó su deseo de reelegirse en el cargo, pero no quiso ahondar en el tema. A su juicio, China puede ser “la mayor amenaza o la mayor oportunidad”.



Los programas de cooperación con los aliados de Taiwan en América Latina continuarán, y además serán expandidos, anunció el gobernante. “Vamos a promover la cooperación y seremos cuidadosos de que China y Taiwan no compitan usando métodos no tan apropiados”, expresó cuando fue consultado por la “diplomacia de la chequera” empleada por Taiwan con sus aliados en América, y criticada por el partido de gobierno paraguayo, único aliado de Taiwan en América del Sur. “Haremos algo sin tener que dañar la imagen de Taiwan”, agregó.