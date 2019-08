PC dolido por puñalada

El Partido Conservador presentará toda la documentación que demuestra el cumplimiento de la Ley Electoral, o movilizará a sus simpatizantes si es necesario para reclamar al Consejo Supremo Electoral por el segundo intento de arrebatarles la personalidad jurídica.



El acuerdo del CSE establece que el Partido Conservador, junto a otras fuerzas políticas, podría perder su personalidad jurídica al aplicársele el artículo 82 de dicha ley, que establece que los partidos o alianzas deberán presentar candidatos en el 80 por ciento de los municipios y el 80 por ciento del total de las candidaturas.



Azalia Avilés, Presidenta del PC, aseguró que su partido inscribió el 80.3 por ciento de las candidaturas en el 91.3 por ciento del total de municipios en la contienda. Pero estos requisitos lo logró al inscribir en algunos municipios candidatos a concejales sin candidatos a alcalde y viceversa, por lo que cumple con la cantidad de municipios y candidaturas.



Hay flaquezas

Con estos datos aparentemente cumplen con la Ley Electoral, pero de acuerdo a una revisión de EL NUEVO DIARIO, en la publicación definitiva de candidatos que hizo el CSE, el Partido Conservador sólo presentó candidaturas a alcalde y vicealcalde en 88 municipios, cuando debía presentar en al menos 120.



En el caso de las candidaturas, la Ley Electoral no es lo suficientemente clara: no explica si se debe presentar la fórmula completa de alcaldes y vicealcal-

des más concejales, en

el 80 por ciento de los casos; o si es posible presentar solamente candidatos a concejales en unos municipios y candidatos a alcaldes en otros.



Avilés aseguró que para evitar estas confusiones consultaron previamente con la Dirección de Atención a Partidos Políticos del CSE, pero de cualquier forma, según Avilés, vale lo que dice la ley y no lo que se interprete.



La dirigente conservadora afirmó que tras esta jugada está el PLC, porque saben que hay municipios donde perderán a favor de los conservadores, ya que no tiene credibilidad por la corrupción que lo envuelve.