PLC encubre a sus magistrados

El vocero del PLC Leonel Téller, aseguró que el núcleo conservador que rodea a Eduardo Montealegre es el que instigó al PLC para que enviara una propuesta de revisión y se le retirara la personería jurídica al Partido Conservador, PC, y negó que sea su partido el que le hace el juego al FSLN.



Sin embargo, la versión de Téller parece una maniobra para exonerar a Arnoldo Alemán y a sus magistrados en el Poder Electoral, René Herrera, Luis Benavides y José Marenco, a quienes las propias bases del PLC señalan de entreguistas al FSLN.



“La suspensión de la personalidad jurídica vino de los conservadores de Vamos con Eduardo, y una de las personas que más insistió en dicha acción es el directivo de la Asamblea Nacional Javier Vallejo”, afirmó Téller.



Sin embargo, el diputado conservador Javier Vallejo --que ahora apoya a Montealegre en la Alianza con el PLC-- dijo que él sería el menos indicado en tomar una acción de esa naturaleza cuando el PC es un partido de más de 150 años de historia y es mucho más adecuado que sea el pueblo el que decida quién gobierna.



“Téller siempre se ha caracterizado por una desconexión entre el cerebro y la lengua. Me extraña que el PLC no haya reaccionado como lo hacemos nosotros o Vamos con Eduardo, porque aquí se está atentando contra la democracia y tratando de manchar el proceso electoral de noviembre”, dijo Vallejos.



La versión de Téller

Téller también acusó a los conservadores que apoyan a Montealegre de evitar la alianza con el PC. “La presidenta del PC, Azalia Avilés, estaba dispuesta a firmar con nosotros, pero fue imposible convencer a los conservadores de Montealegre y el resultado es que no se firmó la Alianza”, sostuvo Téller.



Según Vallejo, las declaraciones de Téller son irresponsables e irrespetuosas, y más bien lastiman a los miembros de su propia Alianza y a los mismos del PC.



“Las declaraciones de Téller son lastimeras, vacías, él no tiene moral para hablar de muchos temas, y mucho menos atacar a un diputado”, dijo Vallejos.



Intentamos obtener reacciones del diputado del PLC, Wilfredo Navarro, acusado de prestarse a las maniobras del FSLN, pero no respondió nuestras llamadas. Azalia Avilés prometió dar declaraciones pero después no fue posible contactarla.



Pero piden observación

A pesar de que Alemán se ha coludido en decisiones electorales con los magistrados sandinistas del CSE; el presidente del PLC, Jorge Castillo Quant, solicitó al presidente de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, asistir al país con una misión de observación para las elecciones municipales de noviembre próximo.



“Ante el deterioro de la situación política de mi país, esperamos que la OEA responda a nuestra solicitud enviando de manera oportuna una misión de observación electoral, presidida tradicionalmente por una personalidad de connotada independencia”, afirmó Quant.



El PLC al parecer, teme algún fraude electoral de su aliado estratégico el Frente Sandinista, en un contexto en el que este último tiene el control total del CSE.



En esta elección, el PLC no compartirá con el FSLN el 50 por ciento de las presidencias y primeros miembros de los Consejos Electorales Departamentales, CED, Consejos Electorales Municipales, CEM y las más de ocho mil Juntas Receptoras de Votos. Los liberales sólo tendrán derecho a segundos miembros y fiscales en cada una de las instancias del CSE.



Sin embargo, ¿por qué los magistrados del PLC en el Poder Electoral no solicitaron esta observación internacional más fiable que las del CEELA, invitado oficial del CSE?