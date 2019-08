Montealegre denuncia conspiración

El candidato a la Alcaldía de Managua por la Alianza PLC, Eduardo Montealegre, denunció que la cúpula de dicho partido está esforzándose para que él pierda las elecciones de noviembre próximo.



“Esa cúpula está tratando de que yo pierda”, aseguró Montealegre, quien considera que la lucha es desde adentro de los liberales y no desde afuera. Pese a que va en alianza en la casilla uno del PLC, sostiene que están en canastos diferentes, por lo que no teme ser contaminado por los “tomates malos de la otra canasta”.



Montealegre dijo que su trabajo en la alianza no es trabajar con la cúpula del PLC, sino con los 600 mil votantes que no lo respaldaron y que votaron por el candidato liberal José Rizo Castellón.



Montealegre está convencido de que las bases del PLC no están de acuerdo con el pacto entre los caudillos Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, pero está claro de que lucha contra la corriente, porque la cúpula arnoldista timonea al partido que encabeza la alianza.



Aunque Montealegre no lo acepte abiertamente, al parecer la estrategia es arrebatarle las bases al PLC enarbolando la bandera del antipacto, pero por ahora apostará a ganar la Alcaldía de Managua, victoria crucial para la vida política de Montealegre.





“Nos quieren montar al pacto”



Las aseveraciones del PLC de que la suspensión de la personalidad jurídica del Partido Conservador es responsabilidad del núcleo conservador cercano a Montealegre, son consideradas por el candidato liberal como un circo en el que según él, el PLC quiere hacer creer que Montealegre está en el pacto.



“Es una decisión política de las cúpulas pactistas para que Eduardo Montealegre quede mal con la gente, el pacto está preocupado”, dijo Montealegre.