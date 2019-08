Postergación de municipales en proceso

Tal como lo adelantó EL NUEVO DIARIO, la postergación de las elecciones en los ocho municipios de la Región Autónoma del Atlántico (Caribe) Norte, RAAN, para enero próximo es un hecho, luego que ayer la Junta Directiva del Parlamento acordó integrar una comisión especial para analizar una reforma a la Ley Electoral que permita el cambio de fecha.



Además, la comisión también resolverá sobre el traslado de los comicios municipales en el resto del país, del dos al nueve de noviembre del presente año, esto para evitar el abstencionismo, considerando que en la fecha oficial de las elecciones se conmemora en todo el país el Día de los Difuntos.



Hoy, los diputados reanudan las sesiones legislativas, suspendidas desde abril pasado, cuando el Consejo Supremo Electoral, CSE, mediante un acuerdo administrativo, postergó por cinco meses las elecciones en los municipios de Bilwi, Waspam y Prinza-

polka. La decisión fue considerada ilegal por los diputados de la oposición, alegando que la Asamblea Nacional es la única facultada para variar las fechas de las elecciones.



Con esta decisión, el PLC abandonó definitivamente la iniciativa de una interpretación auténtica de la Ley Electoral, basado en que si el Frente Sandinista aceptó respaldar la reforma electoral, no tiene sentido alguno la interpretación de la legislación.





Ley Antifraude en veremos

El primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, dijo que la agenda acordada no incluye la Ley Antifraude Energético, una de las prioridades del Poder Ejecutivo, sin embargo, el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y el Frente Sandinista, FSLN, concertaron aprobar seis préstamos para diferentes programas y proyectos que superan los 100 millones de dólares.



La Ley Antifraude Energético quedó aprobada hasta el artículo 11, pero diputados del PLC expresaron su desacuerdo con la nueva legislación, y pidieron una revisión del articulado. Navarro mantiene engavetada la ley y dijo que no piensa sacarla “hasta nuevo aviso”.



En tanto, los directivos de la Asamblea Nacional Luis Callejas y Javier Vallejo, se retiraron de la reunión de ayer argumentando que “no serán parte de un nuevo pacto”. Callejas dijo que el FSLN y el PLC acordaron modificar la Ley Electoral a la conveniencia partidaria de ambos.





Aunque no amenazó directamente con romper los lazos políticos, Callejas dijo que las decisiones legislativas de los diputados y dirigentes del PLC ponen en riesgo la alianza electoral con el Movimiento Vamos con Eduardo, firmada a través del Partido Liberal Independiente, PLI, considerando que el movimiento encabezado por Eduardo Montealegre no tiene personalidad jurídica. Callejas dijo que pasadas las elecciones municipales no habrá más alianzas con el PLC.