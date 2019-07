¿Argüello explorador?

En los próximos días el Frente Sandinista hará público el nombre de su candidato a la Alcaldía de Managua. De antemano se sabe que este partido “está en un proceso de apertura tan amplio que no es remoto que salga un candidato que ni siquiera es militante”, según dijo ayer Lenín Cerna, Secretario de Organización del FSLN, dejando entrever las grandes posibilidades de que el candidato sea Alexis Argüello.



“Hay muchos candidatos idóneos para la Alcaldía de Managua, pero ninguno es oficial”, expresó Cerna. Fuentes ligadas al Frente Sandinista afirman, sin embargo, que el partido de gobierno lanzará a Argüello para que los partidos opositores hagan público el nombre de sus candidatos, de modo que a última hora puedan cambiarlo por un candidato más fuerte.



Cerna no quiso decir si prefiere que sea Evert Cárcamo o Alexis Argüello el candidato para la alcaldía de la capital, pues “está sujeto a la decisión del Secretario General”, quien es el presidente Daniel Ortega. Insistió en que aún no hay nada decidido, ya que buscan al “cuadro con más popularidad”.

“Simples apreciaciones”

“Por el momento, todo es especulación”, dijo Cerna, para quien las declaraciones del secretario político del Frente Sandinista en Managua, Elías Chévez, son simples “apreciaciones suyas”. En días pasados, Chévez afirmó que el candidato ungido por este partido es Alexis Argüello.



Argüello renunció a la Vicealcaldía de Managua proclamándose el candidato oficial y se ufanó de su fidelidad a la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo.



Nuevas modalidades



El hecho de que en días posteriores se anuncie quién será el candidato de Managua, indica que el Frente Sandinista no realizará la denominada consulta popular para escoger a sus candidatos, la cual suele hacer cada vez que hay elecciones.



“Claro que sí hay consultas, sólo que con modalidades diferentes a las que hemos estado acostumbrados”, aseguró Cerna, quien no quiso especificar las nuevas “modalidades”, pues no son “de carácter público, es cuestión de carácter interno”.



Falta último out



Por su parte, Evert Cárcamo, aspirante también a la silla edilicia, se mostró confiado en que la última palabra no está dada. “Mientras no caiga el último out, el juego sigue”, dijo Cárcamo cuando se le pidió su opinión sobre las declaraciones de Cerna.



“Evert es sandinista, militante desde hace 18 años, fue a la guerra para lograr la democracia en este país. El Frente luchó demasiado para entregarlo en bandeja de plata a cualquiera”, dijo Cárcamo.

Como Rockefeller

El legendario “Comandante Cero”, Edén Pastora, aunque está momentáneamente retirado de la política, se detuvo a dar sus apreciaciones sobre la pre-candidatura de Argüello y de Cárcamo.



“Alexis es un producto que hay que afinarlo, hay que rodearlo de gente capaz”, dijo Pastora, y en seguida recordó una anécdota: “Una vez le preguntaron a uno de los Rockefeller a qué atribuía su triunfo, y dijo que se había rodeado de gente más capaz que él”. Luego dijo que “definitivamente le gustaría más Cárcamo porque tiene calidades y es un hombre muy forzado”.