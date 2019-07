Erupción política en Ometepe

Un ex miembro del Servicio Militar Patriótico (SMP) que aún conserva como recuerdo una fotografía en la que aparece junto al hoy presidente Daniel Ortega retó públicamente al ex vicealcalde de Altagracia, Isla de Ometepe, Orlando Meza, para que compitan en elecciones primarias, y sea la población la que seleccione al próximo candidato a alcalde del Frente Sandinista por ese municipio.



El ex “cachorro”, identificado como Sidar Antonio Cajina, aseguró que es militante del FSLN, desde hace 20 años y, por ende, tiene derecho a aspirar al cargo por elección popular, pero me quieren cercenar ese derecho al poner como candidato oficial al hasta hace poco vicealcalde de Altagracia, Orlando Meza”, comentó.



Como se recordará, Meza confirmó a EL NUEVO DIARIO que renunció a su cargo el 16 de octubre para dedicarse a su campaña como candidato a alcalde, luego de ser escogido en consenso, como el aspirante ideal del partido rojo y negro.



“Que hagan consulta”



No obstante, Cajina asegura que Meza es un candidato de dedo impuesto por el actual alcalde de Altagracia, Crecencio Ruiz Oporta, el secretario político departamental del partido, Hebert Herrera, y la secretaria política municipal de Altagracia.



Para Cajina lo más recomendable para el partido es que se haga una consulta interna para que se evite esta inconformidad.