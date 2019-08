Roberto Rivas da su sobadita a partidos

El presidente del Consejo Supremo Electoral, magistrado Roberto Rivas, en una actitud más conciliadora, aseguró ayer que los partidos políticos a los que se les inició el proceso de cancelación de sus respectivas personalidades jurídicas no tienen de qué preocuparse si tienen la documentación requerida.



De acuerdo con Rivas, los partidos pueden entregar la documentación faltante en el plazo de seis días estimado por el CSE para mandar a oír a los partidos políticos. Luego el CSE tiene diez días para comprobar que la documentación sea correcta, y después 15 días para dictar una resolución definitiva.



Pese a que los partidos tienen estos plazos, aseguró que la disposición del CSE no es tardía, porque como órgano ejecutor del juego electoral tiene la potestad de revisar a los partidos políticos en el tiempo que sea necesario. Rivas agregó que los periodos del proceso de cancelación de la personalidad jurídica son a favor de las organizaciones políticas porque tienen derecho a réplica.





“Conservadores se ahogaron”, dice Rivas

El magistrado Rivas dijo que el Partido Conservador efectivamente cumplió con el 80 por ciento de las candidaturas, pero que renunciaron más de 500. Según el mismo magistrado, el PC repuso 400, pero las cien que le restaban lo ahogaron y lo dejarían fuera de la contienda.



Pero de acuerdo con la presidenta del Partido Conservador, Azalia Avilés, las candidaturas totales requeridas en estas elecciones son 1966, y el PC inscribió 1589, que representan el 80.8 por ciento, por lo que independientemente de que no hayan repuesto esas 100 renuncias no hay razón para cancelar la personalidad jurídica.





En buena hora por MRS

La mañana de ayer el Movimiento Renovador Sandinista presentó dos copias de la aprobación de los estatutos de su convención del 18 de febrero de este año, así como las actas de elección de las juntas directivas municipales y departamentales de todo el país.



La Dirección de Atención de Partidos Políticos entregó a Enrique Sáenz, Presidente del MRS, una carta de recibido de los documentos con lo cual, según él, ya no tienen justificación para inhibirlos en los comicios municipales.



El magistrado Roberto Rivas dijo que esos documentos son un elemento importante a la hora de hacer el análisis de la información y tomar la mejor decisión.



“El proceso se inició por la falta de esta documentación; si existe, enhorabuena será recibida por el CSE para ser analizada, y les garantizo que cualquier resolución del Consejo va a estar apegada a derecho”, afirmó Rivas.



El CSE emitió una resolución en la que inicia la cancelación de la personalidad jurídica del MRS por falta de documentos sobre los estatutos y estructuras organizativas del partido. También para el PC, el Partido Movimiento de Unidad Costeña, Pamuc, y el Partido Indígena Multiétnico, PIM, por no haber inscrito al menos el 80 por ciento de los municipios y candidaturas.