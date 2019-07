“Sería irresponsable desdeñar los BPI”

Sería irresponsable repudiar los Bonos de Pago por Indemnización, BPI, advirtió el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Sacasa. El Estado pagará 2,500 millones de córdobas en BPI en el presupuesto de 2008.



“Hay una gran diferencia entre los Cenis y toda la secuela de su emisión como la alta tasa de interés que se negoció, el corto plazo de vencimiento, el proceso de subasta, venta y adquisiciones, y la manera en que aparentemente algunos bancos jugaron con las carteras”, señaló Aguirre Sacasa, “todo eso ha dado lugar a un malestar y pone a los Cenis en una categoría”.



Sin embargo, consideró Aguirre Sacasa, los BPI son un intento de la administración Chamorro por “asegurar la paz en un período de franca reconciliación nacional, se ofrecieron plazos de quince años y tasas más bajas de hasta el cinco por ciento, dependiendo de la antigüedad del BPI”.



“Estar diciendo que lo que propone Ortega es timorato, que lo que hay que hacer es renegociar los BPI, o declarar una moratoria o nulos y sin ninguna validez, es irresponsable”, dijo Aguirre.

Estado necesita honrar deudas

El ex canciller alertó que en el presupuesto de 2008, la República de Nicaragua pretende emitir 873 millones de córdobas en bonos de la República, títulos que se venden a particulares e institucionales, nicaragüenses y extranjeros, para poder financiar el presupuesto.



La mayoría de tenedores de los BPI son extranjeros que los han comprado en el mercado secundario. “Esta gente, al ver que el gobierno de Nicaragua no honra su deuda interna, no volverá a comprar un solo papel emitido por la República de Nicaragua, sería como tomar un paso agigantado hacia atrás, hacia los años ochenta”, afirmó Aguirre.



El diputado cuestionó a los economistas que imploran bancarrota, ya que los estados no tienen potestad para declararse en bancarrota y todo estado debe honrar sus deudas.



“Sería altamente irresponsable para Nicaragua y le sería imposible recaudar capital a través de bonos, renegociar unilateralmente y con una pistola puesta en la sien de los tenedores de los BPI, como algunos diputados proponen”, afirmó.



Montealegre sobre BPI



Aguirre criticó declaraciones de Montealegre sobre la posibilidad de renegociar los BPI, pero el presidente de ALN aseguró que su propuesta es que los dueños de casas y propiedades confiscadas con capacidad de pago, financien los BPI en lugar de que lo hagamos todos los nicaragüenses.