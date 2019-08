EU financiará a organismos civiles

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y 16 Organizaciones no Gubernamentales (ONG) nacionales firmaron ayer un convenio por 320 mil dólares para financiar proyectos dirigidos a la participación ciudadana en las elecciones municipales de noviembre próximo.



El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli, quien sirvió como testigo de honor en la firma, aclaró que su colaboración en la firma no es una especie de intromisión de los Estados Unidos en la política nicaragüense, ya que con ese dinero no se estarán financiando propagandas en pro o en contra de candidatos o partidos políticos.



“Se trata de una expresión de democracia, de aporte a la sociedad civil (...) además, este convenio está protegido por la Constitución Política de Nicaragua y la Ley de Participación Ciudadana”, señaló Trivelli.





Para reducir el abstencionismo

Según el embajador norteamericano, los proyectos responden a actividades culturales, propaganda en la radio y anuncios públicos, los cuales pretenden reducir el abstencionismo, apoyar a jóvenes y mujeres para que presenten sus agendas y preocupaciones a los candidatos de sus municipalidades, y para fomentar la participación de la juventud que votará por primera vez.



Los proyectos también comprenden la capacitación a periodistas en temas de participación ciudadana y procesos electorales, además de la realización de talleres de educación a votantes y documentales producidos por jóvenes sobre el proceso electoral para promover el voto.





Proyectos fueron presentados por ONG

De acuerdo a información suministrada por la oficina de Usaid, cada uno de estos proyectos fueron solicitados de forma pública y presentados por los ONG y medios de comunicación escogidos en un proceso competitivo.



Todos estos proyectos, cuyos montos oscilan entre los 13 mil y 25 mil dólares, serán ejecutados en los municipios de Bluefields, Chinandega, Granada, Estelí, Jinotega, Jinotepe, Juigalpa, León, Managua, Masaya, Matagalpa, Nagarote, Ocotal, Puerto Cabezas, Rivas y Sébaco.