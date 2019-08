Mayagna asume asuntos indígenas en Cancillería

El canciller Samuel Santos presentó oficialmente a Joel Dixon como Secretario de Asuntos Indígenas del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde tendrá el rango de Viceministro, aunque a este nivel debe ser ratificado por la Asamblea Nacional, según las nuevas reformas a la Constitución.



Dixon se encargará de velar para que el Estado de Nicaragua adopte los acuerdos y convenciones internacionales en torno al reconocimiento y el derecho territorial de las comunidades indígenas y afrodescendientes en todo el país.



El nuevo funcionario fue la primera voz del Estado en reconocer a los pueblos indígenas del Pacífico, centro y norte. “Cuando se habla de indígenas, hablamos de todo el territorio nacional, es cierto que siempre se ha inclinado hacia la Costa Caribe, pero aquí en el Pacífico están los chorotegas y... básicamente”, afirmó Dixon.





Guarda silencio ante atropello a autóctonos

Contradictoriamente, Dixon no quiso opinar sobre el efecto que tendría en la autonomía costeña la cancelación de las elecciones en toda la RAAN, o solamente en Bilwi, Prinzapolka y Waspam. Según Dixon, el término de elecciones es parte de la cultura occidental no propia de las comunidades indígenas.



“Nosotros tenemos nuestras propias formas de organización y no es por partidos políticos”, aseguró el nuevo Secretario de Asuntos Indígenas proveniente de la comunidad mayagna Amac, localizada en la zona del río Bocay.



Dixon fue miembro de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación de Tierras comunales indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, Conadeti. Ahí fue señalado por la presidenta del Consejo Regional de la RAAS, Lourdes Aguilar, el nueve de junio de 2007, por mal manejo de unos 100 mil córdobas utilizados en una Asamblea Territorial en Bocay y Jinotega.