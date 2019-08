Donantes insisten en transparencia

Los cooperantes tienen una preocupación en común: la falta de transparencia de los fondos provenientes de Venezuela. Ayer, luego de evaluar el Plan Nacional de Desarrollo Humano, el presidente de la Mesa de Donantes y jefe de cooperación de la Embajada de Canadá, Kerry Max, lo dijo sin reservas: “De una manera u otra todos los cooperantes han dejado claro que el uso transparente de los fondos de Venezuela es esencial para la transparencia y gobernabilidad”.



Aunque Max insistió en que no hablaba en su calidad de presidente de la Mesa de Donantes, expresó que la falta de transparencia en la cooperación venezolana, aunque “no es un aspecto del Grupo de Apoyo Presupuestario, es una inquietud de todos los cooperantes”.



“En un país donde hay un desafío para controlar la inflación, donde hay que asegurar que cada fuente o ingreso debe de una u otra ser transparente, es importante la transparencia de los fondos de Venezuela y de otros donantes no tradicionales”, expresó.





Pese a todo hay avance

A pesar de todo, Max considera que es un avance el hecho de que el presidente Daniel Ortega dio públicamente algunos detalles sobre la cooperación de Venezuela. En un mensaje a la nación, Ortega aseguró que la cooperación venezolana está estimada en 520 millones de dólares que entran a través de diversas instituciones del Estado, pero que no están incluidos en el Presupuesto General de la República, PGR.



El diplomático aseguró que los donantes no están condicionando la ayuda anual que dan a Nicaragua a cambio de la transparencia en los fondos de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA. “Pero es necesario fomentar la transparencia, decir de dónde vienen los fondos, cómo se gastan”, expresó.



El asesor económico y financiero de la Presidencia, Bayardo Arce, considera, por su parte, “que los cooperantes no suelen meterse en cómo operan quintos países”.



“Le damos la bienvenida a la Cuenta Reto del Milenio gringa y a los fondos venezolanos, aunque ninguno de los dos pase por el Presupuesto. Lo importantes es que haya recursos”, expresó Arce.





Plan recibido

El Grupo de Apoyo Presupuestario y los organismos cooperantes recomendaron al gobierno hacer algunos cambios en el Plan Nacional de Desarrollo Humano que hace un mes les fue entregado y que fue denominado “Borrador Cero”.



“Las recomendaciones (al Plan Nacional de Desarrollo Humano) son estructurales: asegurar los objetivos, (elaborar) prioridades más claras para orientarse en un plan corporativo, más enfocado en resolver problemas estructurales del país”, expresó Max.



Arce fue quien recibió las recomendaciones de parte del gobierno. El plan conclusivo, según anunció Arce, será presentado a finales de junio luego de ser consultado con políticos y sociedad civil, entre ellos los nicaragüenses que residen en el extranjero.



En el Plan, el gobierno pide el financiamiento de US$ 120 millones de dólares para llevar a cabo un “Modelo de Desarrollo del Poder Ciudadano”, pero no explica el el uso y destino de los petrodólares venezolanos.



Según el “Borrador Cero”, las exportaciones nacionales serán redirigidas hacia Venezuela y los países del ALBA, en lugar de los nichos tradicionales como Estados Unidos, Centroamérica y Taiwan, sin esclarecer el mecanismo oficial de exportación estatal