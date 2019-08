Liberales tras la cabeza de Chico López

El presidente de la Comisión Económica del Parlamento, Francisco Aguirre Sacasa, confirmó ayer las intenciones de sus colegas de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, de destituir de su cargo al presidente de la Junta Directiva de la empresa Petronic, sin embargo, él mismo se opone a tal medida a fin de evitar una nueva crisis entre el Legislativo y el Ejecutivo.



López está citado a comparecer ante la comisión legislativa el jueves de la próxima semana para informar detalladamente el uso y manejo de los fondos originados del convenio petrolero con Venezuela, algo que para Aguirre no está del todo claro.



Incluso Aguirre estima que la cooperación petrolera venezolana es mucho menor de lo que se ha especulado y de lo que se ha dicho oficialmente hasta el momento; no obstante, insiste en que López debe aclarar todo lo relacionado al convenio.





Navarro: “Se ha hablado del asunto”



El diputado del PLC y primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, confirmó que en la bancada han hablado de la posibilidad de destituir a López, alegando que se ha negado en reiteradas ocasiones a brindar un informe detallado del convenio con Venezuela, pero aclaró que aún no hay una iniciativa oficial en la Primera Secretaría del Parlamento.



La preocupación de Navarro y Aguirre es el cargo partidario de López, pues al ser el tesorero del Frente Sandinista y a la vez funcionario público que maneja millones de dólares provenientes de convenios oficiales con otros países, “se corre el riesgo o se cae en la tentación de confundirlo todo”.



Aguirre recordó que en su momento, al presidente Arnoldo Alemán se le criticó el hecho de haber nombrado como Director General de Ingresos a Byron Jerez, quien a la vez se desempeñaba como tesorero del PLC.





Arce y Rappaccioli a informar

En tanto, para hoy por la tarde están supuestos a comparecer ante la Comisión Económica el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, y el asesor económico presidencial, Bayardo Arce Castaño.



Aguirre dijo que preguntarán a Rappaccioli sobre las medidas inmediatas y planes a mediano y largo plazo que el gobierno está considerando para contrarrestar la crisis energética que se avecina, producto del incremento incontenible en el precio internacional del petróleo.



“Seguramente los miembros de la Comisión Económica querrán saber sobre los planes de inversión en energías renovables y no dependientes del petróleo que el gobierno tiene; si es que tiene algún plan”, señaló.



Respecto a Arce, Aguirre dijo que el asesor económico deberá explicar detalles sobre la ayuda petrolera venezolana, particularmente lo referente al convenio y al manejo y destino de los recursos obtenidos.