Diputados van contra ONG

Los diputados ante la Asamblea Nacional amenazaron ayer con “revisar” la situación legal y las personalidades jurídicas de varios organismos de la denominada “sociedad civil”, particularmente aquellos que reciben ayuda financiera de Estados Unidos para actividades cívico-electorales

El presidente del Parlamento, René Núñez Téllez, cuestionó la actuación de algunos de estos organismos, pero sin referirse a ninguno en particular.



“Hay algo concreto que incluso salió públicamente, y es que la Embajada de Estados Unidos está financiando a estos organismos, cada quien saque sus conclusiones”, expresó Núñez.





¿Por qué no les gusta Daniel Ortega?

Según el titular del Legislativo, los ONG nunca antes fueron tan beligerantes contra los gobiernos como ahora, actitud que atribuyó a que el Frente Sandinista ostenta hoy el poder.



“¿Por qué de repente estos ONG han cambiado de un día para otro? ¿Por qué no les simpatiza el Frente Sandinista? ¿Por qué el comandante (Daniel) Ortega no les parece como presidente?”, se preguntó Núñez.



Núñez cuestionó el hecho de que “si hay un comportamiento (de estos organismos) completamente opuesto al que han tenido en forma tradicional y aparece un financiamiento de los Estados Unidos, cada quien saque sus conclusiones”.





Liberales a tono

Por su parte, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y primer secretario del Legislativo, Wilfredo Navarro, arremetió contra los ONG, y anunció que presentará una iniciativa de reforma a la legislación mediante la cual se otorga la personalidad jurídica a estos organismos, a fin de establecer mayor control de sus funciones y de los recursos que utilizan en sus actividades.



Navarro considera necesario establecer requisitos más estrictos para el otorgamiento de personalidades jurídicas a este tipo de organizaciones y asociaciones.



Según Navarro, muchos de estos organismos utilizan los fondos que reciben en carácter de donación, para apoyar a candidatos de determinados partidos políticos durante una elección sin ningún tipo de control por parte del Ministerio de Gobernación, ente encargado de regular su funcionamiento.





Liberales divididos

Navarro llegó al punto de que señalar que estos organismos podrían incurrir en delitos electorales de comprobarse que utilizan los fondos para apoyar a determinado candidato.



En tanto, el diputado del PLC, José Pallais, se mostró contrario a establecer más controles o requisitos que obstaculicen el otorgamiento de personalidad jurídica a los ONG.



“Al contrario, debemos poner más facilidades, porque de lo contrario, estaríamos violando el derecho constitucional de los ciudadanos a asociarse como mejor consideren”, expresó.