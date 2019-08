Suspenden visita de Ortega a Jinotega

Jinotega



“Alimento para la vida” es el nombre del programa de entrega de semillas que el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunciaría hoy viernes 30 de mayo en Jinotega, para ayudar a los pequeños y medianos agricultores a salir de la crisis a que están sometidos, sin embargo, por la emergencia ocasionada por la tormenta “Alma”, la visita se aplazó.



“El Presidente visitará las zonas afectadas por las lluvias”, dijo una fuente vinculada a la presidencia, por lo tanto, queda suspendido el programa “Pueblo Presidente”.



En Jinotega, el Presidente se referiría al tema del bono productivo para los pequeños agricultores del departamento.





Agricultores con muchas expectativas

Tomás Valdivia, presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganadores del departamento de Jinotega (UNAG), dijo a END que los productores esperan que el Presidente, cuando llegue a ese departamento, anuncie un alivio que tenga que ver con la accesibilidad a los créditos para los pequeños y medianos productores.



“Lo que menos esperan los productores es un mensaje de consolación, ya que no estamos esperando meter las manos ni que nos traiga comida, porque no somos limosneros, esperamos nos traiga respuestas concretas a los problemas”, dijo Valdivia.





Libra por Libra y Hambre Cero no resuelven

A juicio de Valdivia, las políticas implementadas en los últimos 10 años por los gobiernos, como Libra por Libra y Hambre Cero, no han sido la respuesta al problema de los productores, y las considerar absurdas porque los productores venden o se comen toda la producción y después no tienen con qué sembrar, atenidos a que el gobierno les entregue los “puchitos” de maíz y frijol para sembrar.



“Aquí queremos financiamiento para los productores, hay que irse olvidando de la bolsa de semillas; ¿por qué no conseguir un financiamiento y cosechar semilla y venderle al gobierno para que busque como le ayude a otros productores y no andar esperando a que el gobierno me manda o no?”, se preguntó.





Que no venga a

hacer politiquería

De igual manera piensa el pequeño agricultor Faustino Chavarría, de la comarca Las Mesitas, quien espera que el Presidente llegue con un discurso alentador y no llegue hablar politiquerías, pues lo menos que esperan es un mensaje de esperanzas para combatir el hambre y la pobreza en la que están sumidos los campesinos, dijo Chavarría.



También esperan que el presidente Ortega sea puntual y no se retrase como lo acostumbra en cada comparecencia pública.