¿Guillotinazo ya lo tienen firmado?

Los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) ya habrían firmado la resolución en la que se suspende la personería jurídica del Partido Conservador (PC), del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y del Partido de Movimiento de Unidad Costeño (Pamuc), por incumplimiento de la Ley Electoral, aseguró extraoficialmente una fuente del CSE.



Según la fuente, en el caso del MRS, el CSE alegará que son falsos los sellos y firmas de este poder del Estado que están en la documentación que este partido entregó como muestra de que los estatutos de la Convención efectuada el 18 de febrero de este año fueron remitidos poco después de esa fecha a la Dirección de Atención a Partidos Políticos.



Los otros dos partidos políticos supuestamente serán inhibidos de participar en las próximas elecciones con el argumento de inscribir candidatos al menos en el 80 por ciento de los municipios.





Vocero del CSE niega

El vocero del CSE, Félix Navarrete, negó que la resolución esté firmada. El coordinador político del MRS, Edmundo Jarquín, dijo que desconoce si los magistrados del CSE ya resolvieron, pero que en caso de que así sea recurrirán a las instancias judiciales “hasta ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Jarquín aseguró que la documentación que llevó el MRS al CSE “es una evidencia abrumadora”.



“Nicaragua como Estado tiene compromisos con la defensa de los espacios políticos democráticos”, expresó Jarquín, quien considera que la decisión del CSE estaría fundamentada en la preocupación del Frente Sandinista “por el crecimiento del MRS y porque le harán perder ciudades importantes (en las elecciones municipales)”.



Azalia Avilés, presidenta del PC y candidata a vicealcalde de Managua por este partido, también desconoce la resolución. “Nos notificaron que abrían un período de prueba de diez días”, expresó Avilés al ser consultada.





Todo empezó cuando…

El 22 de mayo el CSE emitió una resolución en la que acuerda iniciar un proceso de cancelación de la personalidad jurídica del MRS, PC y Pamuc, estos dos últimos por no haber inscrito candidatos en el 80 por ciento de las plazas, tal como lo establece la Ley Electoral.



El presidente del Pamuc, Kennenth Hunter, explicó que este partido inscribió candidatos en siete de los ocho municipios del Caribe Norte, pero como el CSE decidió postergar las elecciones en Waspam, Prinzapolka y Waslala, le quitaron tres candidaturas, y por eso no cumplen con el porcentaje necesario.



“Nos quieren eliminar, no quieren que participemos. Liberales y sandinistas quieren establecer un bipartidismo”, expresó Hunter. Avilés, por su parte, insistió en que “es absurdo” pensar en que no cumplieron con la Ley Electoral, pues “ya se cumplieron los términos que ellos mismos dieron”.





La acción “Wilfredo”



El proceso se le fue abierto al MRS porque no había presentado las actas que soportan los cambios en sus estructuras, entre otra papelería constitutiva de la organización política. Eso a pesar de que según el calendario electoral la fecha para constatar la situación legal y electoral de los partidos que participarán en las elecciones ya pasó.



Fue el diputado liberal Wilfredo Navarro quien solicitó al CSE una revisión de los tres partidos antes mencionados y también de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y del Partido Resistencia Nicaragüense (PRN).