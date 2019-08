Eduardo Montealegre responde a Internautas END

Eduardo Monteleagre y Enrique Quiñónez, candidatos a alcalde y vice alcalde de Managua por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, participaron esta semana en “Más allá de la agenda diaria”, el encuentro que realiza EL NUEVO DIARIO, con diferentes personajes políticos del país.



Durante la reunión estuvieron presentes Francisco Chamorro, director de END, el editor y los periodistas de la sección política del diario y de elnuevodiario.com.ni



A continuación dejamos las respuestas a las preguntas enviadas por los ciberlectores de elnuevodiario.com.ni, de parte del candidato a alcalde de Managua, Eduardo Montealegre.



Ricardo Pérez

-¿Cuales serán las prioridades básicas de su gestión edilicia?

Hemos recorrido ya 48 barrios de Managua para hablar con la población y profundizar sobre los problemas específicos de cada barrio. En orden de importancia, lo que dicen los habitantes deben ser nuestras prioridades en Managua: el empleo, agua potable, aguas negras, luminarias, las calles, la basura, la titulación, la seguridad y el transporte. Por supuesto, mucho de lo que pide la población no es responsabilidad de la Alcaldía de Managua. Sin embargo tendremos que gestionar con el Gobierno Central los servicios básicos.



-¿Cual es su visión estratégica de la ciudad, mas allá de los aspectos cotidianos?

En cuanto a mi visión estratégica, debemos enfocarnos en cuatro ejes. Reorientación del crecimiento de la ciudad, la modernización de la infraestructura ya sea para su mejor funcionamiento, embellecimiento o de viviendas para la población, el problema del agua – ya sea pluvial, potable o de desechos- y hacer de Managua una ciudad atractiva para la inversión, para la recreación de sus ciudadanos, en particular para los jóvenes y con mejor seguridad.



Omar flores

- ¿Creen ustedes que existen diputados dentro del PLC que van a dejar de cambiar los intereses de Nicaragua por los de Alemán?

Hemos visto en varias ocasiones cuando los Diputados del PLC han votado de forma independiente. Siempre albergo la esperanza que en el futuro antepongan los intereses de Nicaragua por encima de cualquier interés personal o individual.



- ¿Por qué Montealegre no elegiste ir a las elecciones junto con grupos que están contra de ese pacto asesino de la patria, grupos como el MRS que son fuertes críticos del pacto y como vos y Quiñónez que representan una esperanza nueva y grande para nicaragua?

El hecho que vayamos en la Casilla UNO no quiere decir que yo haya renunciado a mi clara posición contra ese pacto que tanto daño le ha causado a Nicaragua. Creo que para derrotar al Pacto hay que derrotar a Ortega y para lograrlo teníamos que unirnos. Esa unidad también la estaba demandando la población en general, las estructuras partidarias, el sector privado.



Exaul Rocha

-¿Que fue en realidad lo que usted acordó con el Dr. Alemán sobre la elección de Magistrados en la Corte Suprema al momento de aliarse con él en la casilla 1?

El acuerdo firmado por los Presidentes del PLI, Vamos con Eduardo y el PLC contempla una Alianza Estratégica Electoral y una Alianza Estratégica Legislativa. En el contexto de la Alianza Estratégica Legislativa se establece que las decisiones de los Diputados en temas políticos y de envergadura para la Nación serán por consenso.



Pregunto porque lo que he escuchado al Dr. Navarro es que al movimiento Vamos con Eduardo sólo por cortesía le pedirán su opinión, pero la última palabra la tiene el Dr. Alemán. Si esto fuera cierto ¿cuál sería su reacción? Continuaría como candidato o abandonaría la elección?



Esa es la opinión personal del Diputado Navarro o talvez no ha estudiado el documento firmado. La lucha contra el Pacto es difícil y cuesta arriba y para derrotarlo tenemos que derrotar a Ortega y por eso vamos a continuar trabajando para ganar la Alcaldía de Managua. De esta forma lograremos contribuir a alcanzar este objetivo.



Dr. A. Gore

1. Uds. junto al resto de diputados en la oposición en la AN tienen las facultades y el mecanismo legal, para deshacer el pacto Alemán-Ortega. ¿Por qué no lo han hecho?

Desafortunadamente no todos los Diputados tenemos la misma visión aunque como decía anteriormente, yo albergo las esperanzas que en el futuro vayamos convergiendo.



2. ¿Qué piensan hacer Uds., desde la Asamblea Nacional para investigar, interpelar o hacer algo ante las ultimas denuncias de irregularidades de varias instituciones gubernamentales en el Proyecto Casas para el Pueblo?.

La Bancada Democrática Nicaragüense va a proponer la creación de una Comisión Investigativa especial para este caso, que entre otras cosas el Gobierno Ortega le regala a una empresa privada terrenos del Estado, sin autorización de la Asamblea Nacional, valorados en por lo menos en C$ 400 millones.



Toño

1.-) ¿Eduardo porque no denuncias los nombres de los verdaderos responsables de la quiebra bancaria?

Si eso es ya es sumamente conocido y yo lo he denunciado en muchísimas ocasiones. Talvez usted no ha tenido tiempo de escucharme decirlo. Sin embargo, los responsables fueron los Principales Ejecutivos y Directores de los Bancos INTERBANK, del Café, Mercantil y BANIC. Ellos son los que le causaron esa gran pérdida a todos los nicaragüenses.



2.-) Eduardo ya has explicado hasta la saciedad tu participación en el asunto de los CENIS y siempre quieren eliminarte ¿ Que pensás hacer?

Seguir luchando y trabajando para Nicaragua, ahora desde la Alcaldía de Managua, como lo he hecho en los últimos diez años. A pesar de las injurias y calumnias en los anuncios de TV y ahora por el Presidente de la República, los nicaragüenses saben que mi actuación ha sido correcta, transparente y honesta.



Víctor

¿Para acabar con el chantaje político que ejerce constantemente Ortega, cuando piensan pasar la amnistía?

En este momento no están listos los votos.



¿Qué paso con los observadores internacionales. ¿Van a estar presentes en estas elecciones?,

Uno de nuestros partidos aliados, ya solicitó formalmente la observación electoral a la OEA. Vamos a seguir presionando para crear la conciencia en la población de que necesitamos con urgencia la presencia de observadores internacionales.



Drimar Castrillo

¿Tienen o no un plan para reducir la delincuencia en los mercados capitalinos?

Estamos trabajando con un grupo de expertos en diferentes temas municipales para que con los insumos que estamos recibiendo de la población de Managua, le presentemos a los managuas propuestas concretas para resolver los problemas que tenemos en Managua entre ellos como hacer más segura nuestra capital, incluyendo en los mercados.



Anleitmotiv

¿Tienen ustedes las capacidades técnicas para asumir la Alcaldía de Managua?

Tanto Enrique Quiñónez como yo tenemos la experiencia y capacidades técnicas como administrativas para administrar los recursos técnicos, materiales y financieros de Managua y para hacer las mejoras que nuestra capital necesita. Por supuesto, los Managuas sabrán evaluar las capacidades para administrar Managua de los Candidatos de la UNO y de la DOS.



¿Conocen ustedes el PLAN REGULADOR DE MANAGUA?

No sólo lo conocemos sino que tenemos un equipo de expertos en urbanismo estudiando este y varios planes para Managua como el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Estratégico Municipal 2007-2011 entre otros.



Antonio

¿Me gustaría saber como puedo participar en la promoción de su campaña de manera efectiva?.

Alcaldía de Managua, puede escribirme al la siguiente dirección: eduardo.montealegre@vamosconeduardo.org



¿Tienen capacidad de controlar y defender sus votos?

No sólo vamos a obtener excelentes resultados electorales sino que tenemos la capacidad para defender esos votos. En las elecciones nacionales defendimos más de 154 mil votos en Managua y ahora reforzados por las estructuras del PLC podremos defender mejor los votos que los votantes como usted nos den.



Luís León

¿Será posible que personas que antes se odiaban ahora se amen? Si no creen en el cambio de Daniel Ortega, ¿alguien puede creer en el cambio de ustedes? ¿Por qué?



Soy de los que creo que uno debe dejar de “ser esclavo de nuestro pasado y comenzar a ser dueño de nuestro futuro” Se lo recomiendo. Funciona muy bien.



El León

1. Sr. Montealgre ¿por qué cree usted que es un buen candidato para la silla de la alcaldía?

Por que tengo la capacidad administrativa, técnica y el compromiso con los managuas para administrar el segundo gobierno más importante del país. Además siempre doy la cara y no me escondo con seudónimos.



2. Sr. Montealegre ¿cree usted que su trabajo en la asamblea lo avale para correr para alcalde?

A mi me avalará la población de Managua quien con inteligencia sabrá escoger al mejor candidato para administrar Managua.



3. Sr. Montealegre ¿cómo ve el futuro de Nicaragua si su actuar no cambia en los próximos días? ¿No ha considerado alguna vez irse por el bien de los nicaragüenses, de la política nicaragüense?

Como dijo un ex presidente francés, la “política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos” No castiguemos a los nicaragüenses dejando la política solamente en manos de Daniel Ortega y el Pacto. Por lo tanto no me voy a ir de Nicaragua aunque a usted no le guste.



Margarita

1. ¿Por qué no se alejan de todo aquello que se relacione al Pacto?

Ya lo hemos hecho. Si se refiere a la Alianza con el PLC, creo que HOY la lucha se debe hacer desde adentro.



2. ¿Esta su programa municipal elaborado en base a la realidad económica? No me gustaría escuchar promesas que no se puedan cumplir. Es mejor no prometer y cumplir, que prometer e incumplir.

Después de haber estado al frente del Ministerio de Hacienda y haber logrado la condonación de la deuda externa heredada de Daniel Ortega y haber colocado a Nicaragua en una excelente posición de estabilidad macroeconómica, puedo decirle que seré responsable en nuestra gestión, pero al mismo tiempo conseguiremos excelentes resultados para nuestra capital



3. ¿Creen Ustedes que si ganan las elecciones municipales el Pacto los dejara administrar la alcaldía?

Hay un dicho popular que dice “ el que manda, manda” Le ruego que nos honre con su voto y no vamos a defraudarla.



4. Están ustedes suficientemente comprometidos con el pueblo o con el partido?... ¿a quiénes ustedes desean servir?

Nuestro único compromiso es con los managuas y gobernaremos para todos no para una minoría como lo está haciendo el Presidente Ortega.



5. ¿Qué pasaría con Montealegre, si el pacto lo envía a juicio por lo de los CENIS?

Será un juicio político y los Diputados sabrán valorar las verdaderas intenciones de Ortega con ese juicio. Por lo tanto seguiré corriendo para la Alcaldía de Managua.



Samantha

¿Por qué se ha unido usted a un Partido que sigue recibiendo órdenes de un Hombre acusado de robarle al País? ¿Por qué los diputados de su partido ignoran todo lo que este actual Gobierno esta haciendo en contra de la Constitución de Nicaragua? Mejor dicho ignorando la Constitución!!!

Los Diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense si hemos venido levantando nuestras voces en contra de los abusos y violaciones cometidas por el Gobierno del Presidente Ortega contra la Constitución y otras Leyes.



Al señor Bernardo Rivera contestó su comentario agradeciéndole su apoyo y pidiéndole que escriba a la dirección eduardo.montealegre@vamosconeduardo.org para ponerlo en contacto con la persona encargada.



A la señora Ena Parrales le respondo que la mejor manera de lograr que Nicaragua no regrese al pasado totalitario y de dictaduras es seguir luchando, uniendo a los 700 mil votantes que votaron por nosotros y a 599,950 de los 600 mil que votaron por José Rizo y a los 200 mil que votaron por Edmundo Jarquín.



También a la señora Paula Barrera le pido disculpas por no haber podido atender su caso, espero contactarle la próxima semana.