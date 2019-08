Transparencia es la llave para desembolsos

El Grupo de Apoyo Presupuestario siguió vinculando el desembolso de parte de los 115.2 millones de dólares para el Presupuesto General de la República, PGR, a la transparencia de la cooperación de Venezuela, confirmó ayer Francesca Mosca, jefa de la delegación de la Comisión Europea y Presidenta del Grupo de Apoyo Presupuestario, previo a la firma de la Ayuda Memoria en la que ambas partes establecieron los compromisos.



“El presidente (Daniel) Ortega dijo muy claramente que se va a dar transparencia al apoyo venezolano, lo que para algunos de nosotros es muy importante para poder desembolsar (el dinero)”, expresó Mosca, pues “hasta el momento la información sobre la gestión de estos fondos (los venezolanos) no ha sido suficientemente explicada por el gobierno”. Mosca hizo énfasis en “tres principios fundamentales” que los cooperantes piden al gobierno.



Transparencia, justicia y manejo responsable de la economía

“Hemos decidido centrarnos en tres principios fundamentales: transparencia y rendición de cuentas, estabilidad macroeconómica y la justicia”, explicó Mosca.



El Grupo de Apoyo Presupuestario decidió priorizar estos tres aspectos debido a su importancia, pero recalcó que los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos la despenalización del aborto terapéutico, “siguen interesándoles”. En caso de que el gobierno no cumpla con los “principios fundamentales” establecidos por el Grupo de Apoyo Presupuestario, los desembolsos podrían suspenderse. “Quizá no todo (el dinero) o no todos los donantes (desembolsarían)”, respondió Mosca cuando fue consultada sobre la posibilidad de que los donantes no desembolsen la partida si el gobierno desacata las recomendaciones.



Canciller desoye



En su discurso durante la firma de la Ayuda Memoria, el canciller Samuel Santos hizo caso omiso a uno de los principios del Grupo de Apoyo Presupuestario y expresó que el gobierno “ha avanzado, pero hay elementos que mejorar. Tengan la seguridad de que el gobierno hará gestiones para que avance el proceso judicial tal como está planteado”.



Las declaraciones de Mosca fueron dadas durante el acto de culminación de las reuniones donde se discutió y aprobó el desembolso de 115.2 millones de dólares para financiar el déficit presupuestario.



El Grupo de Apoyo Presupuestario está conformado por Finlandia, Alemania, Noruega, El Reino Unido, los Países Bajos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la Comisión Europea.



Según Mosca, el gobierno respondió a muchas de las inquietudes del Grupo, pero aún falta revisar alguna documentación que fue entregada con demora, como el Informe del Gasto en Pobreza. “En este sentido tenemos que valorar todo lo que se ha dicho y todo lo que se va a hacer en las próximas semanas”, expresó.



Hasta no ver...



“En este proceso hubo muchos avances, el gobierno respondió a muchas de nuestras inquietudes, pero tenemos que ver en las próximas semanas o meses si algunas de las cosas que fueron anunciadas se van a seguir con precisión”, aseguró Mosca.



Entre los aspectos que los donantes verán con precisión está la reglamentación de la Ley de Carrera Judicial, un plan antiinflación y la auditoría al PGR, enumeró Mosca.



La sorpresa de Mosca



“A partir de ahora hay que examinar cómo estas cosas que fueron anunciadas se van a concretizar, y cada donante va a proponer a su sede en función de los elementos que hemos recibido”, expresó la embajadora europea sobre los desembolsos futuros.



Los desembolsos para el PGR de este año se estarían dando en el segundo semestre del año, posiblemente en agosto o septiembre. Algunos donantes, expresó Mosca, ven con buenos ojos la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional, FMI, que vendrá en junio.



Mosca se sorprendió públicamente porque el desembolso será canalizado a través de la Cancillería. “(El Ministerio de) Hacienda es nuestra contraparte, me sorprende que la Cancillería maneje los fondos”,

expresó.