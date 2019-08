Taiwan batalla por ir a la OMS

Enviada Especial / Taiwan



Taiwan no desiste. Ahí está con su carta de presentación ante las Naciones Unidas: 23 millones de habitantes en la indefensión, 23 millones de personas excluidas de los sistemas mundiales de prevención de enfermedades, 23 millones de taiwaneses que quieren pertenecer a la Organización Mundial de la Salud, OMS; 23 millones que por vez número 11 han recibido un no.



“Es tiempo para buscar la paz también en los espacios internacionales. La OMS es un buen punto”, expresó recientemente el presidente electo Ma Ying-Jeou, cuando fue consultado sobre las acciones que emprenderá para pertenecer al organismo mundial.



Si bien, Ma Ying-Jeou no tiene aún una estrategia específica para entrar a la OMS, y de ahí a la Asamblea General en la ONU, muchos taiwaneses, después de que en 2003 el Síndrome Agudo Respiratorio Severo, SARS, atacó la isla, mantienen intacto ese deseo de formar parte de esa institución de salud.





Salud no tiene fronteras

El año pasado, cuando el ex presidente Chen Shui-Bian solicitó a la ONU el ingreso de Taiwan a la OMS, argumentó que “el hecho de que su país no forme parte de la OMS perjudica a sus 23 millones de habitantes y pone en riesgo la salud de los países vecinos, ya que epidemias como el SARS y la gripe aviar han demostrado que la salud no tiene fronteras”. Para él, ésta era una cuestión “de justicia y de derechos humanos”.



Sin embargo, la ONU no cambió su respuesta: un no por undécima vez. La razón es fácil a simple vista: Taiwan no es considerado un Estado y no forma parte de las Naciones Unidas, pues desde 1971 perdió su escaño, mismo que le fue otorgado a China.



Los taiwaneses confían en que Ma Ying-Jeou, ahora con una política exterior radicalmente opuesta a la Chen Shui-Bian, enfocada más hacia a la reconciliación con China, consiga el ansiado deseo.





La medicina alternativa

El gobierno taiwanés actualmente lleva a cabo una labor preventiva que, combinada con la medicina natural y la farmacéutica, pretende cuidar de la salud de la población. El Hospital de Medicina China de Taipei, la capital taiwanesa, atiende mensualmente a 30 mil pacientes.



Además de la medicina alternativa, gratuita para los habitantes asegurados, el gobierno de Taiwan ofrece medicina occidental. “La medicina alternativa en Taiwan cura con las manos y las hierbas”, explica el médico Ya-Hui Hsu.



Los pacientes esperan mientras en la farmacia del hospital elaboran las medicinas. El 90 por ciento de las plantas son importadas desde China, principal país que se opone al ingreso de Taiwan a la OMS.



A la par de la masificación de la medicina tradicional, el gobierno emprende campañas preventivas dirigidas a niños en los centros de salud, que incluye la promoción de una buena dieta alimenticia y el conocimiento sanitario. Pero no olvidan su tarea: pertenecer a la OMS.





Contradicciones

“¿Cómo es posible que China tenga tanto poder sobre el resto de los Estados miembros de la OMS para que año tras año bloquee nuestra entrada?”, preguntó Chen Shui-Bian en su último intento por entrar a la OMS. El ex mandatario era un crítico acérrimo de China y propugnaba por la independencia de la isla.



El ingreso de Taiwan en la ONU necesita la aprobación del Consejo de Seguridad, en cuyo seno tiene un aliado, EU, pero también China tiene poder de veto en el recinto.



Los taiwaneses no aceptan el argumento de que su ingreso a la OMS está obstaculizado por no ser un Estado, pues entidades no estatales como la Orden de Malta, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las islas Cook, han obtenido la condición de miembro u observador.



El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, aseguró que la petición de Taiwan había sido rechazada porque legalmente el ingreso de la isla era imposible. Taiwan es un sitio de paso para muchos viajeros, cada año acoge a 25 millones de pasajeros internacionales y controla 1.5 millones de vuelos anuales.



En 2003 la OMS envió un equipo a Taiwan debido al aumento de los casos de SARS. Al menos ocho personas murieron en la isla y el número de contagios se elevó después de que se detectaran casos en dos hospitales de Taipei. Fue en esa única ocasión que China se mostró a favor de que la OMS ingresara a la isla.