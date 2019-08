Las sandalias de Lugo

AP / ASUNCIÓN



Cabellos cenizos, barba recortada, anteojos, camisa blanca sin corbata ni saco, pantalones negros y sandalias de color marrón.



Fernando Lugo, el ex obispo católico y presidente electo paraguayo se presenta así en todos los actos públicos, sean oficiales o no, desdeñando los rigores protocolares.



Rápidamente, “las sandalias del obispo” se convirtieron en moda entre los varones. Lugo siempre calza sandalias de cuero, con planta de goma y de color marrón oscuro, y normalmente las usa sin medias, salvo cuando arrecia el frío.



Lugo, quien en 1975 ingresó al sacerdocio tras hacer sus votos de castidad, obediencia y pobreza, dejó los hábitos para ganar las elecciones de abril pasado y de paso sacar del poder al Partido Colorado, que se mantuvo por 61 años ininterrumpidos al mando de gobiernos en Paraguay.



Pero el ex clérigo y luego obispo de la congregación Verbo Divino, no es el único que rompió con las normas de etiqueta.





Los trajes

Tras el triunfo de la revolución cubana, Fidel Castro cambió su elegante traje de abogado por el uniforme verde olivo de comandante; el sandinista Daniel Ortega sigue vistiendo su camisa cuello chino en sus funciones de presidente de Nicaragua y el gobernante boliviano Evo Morales, indiferente ante los estilos de la alta moda masculina, continúa usando su peculiar saco negro con coloridos ornamentos indígenas.



Crispiniano Martínez, propietario de un puesto de venta de zapatos en el popular centro comercial de Asunción, conocido como Mercado 4, comentó en el idioma guaraní: “Los clientes varones generalmente compran zapatillas de cuero vacuno (parecidas a los zuecos, pero sin tacones) porque como casi todo el año hace calor, es incómodo caminar con zapatos”.





Las sandalias

“Pero desde que el obispo Lugo ganó las elecciones y se lo vio en la televisión con sandalias, los hombres me piden sandalias”, reveló.



Paraguay, como país de clima tropical, posee un alto porcentaje de humedad de ambiente, que sumado a los implacables rayos del sol dejan a los habitantes de pueblos y ciudades llenos de sudor.



Entre diciembre y marzo, durante el verano austral, hay días en que ni siquiera los aparatos de aire acondicionado logran mitigar la canícula, por lo que es habitual observar a varones de cualquier edad caminando por las calles con el torso desnudo y los pies descalzos.



Justamente, el ex clérigo del departamento de San Pedro confesó que llevaba años usando sus aireados calzados “porque mis pies transpiran mucho”.



Rosa Alfonso, gerente de otra tienda en la periferia, explicó que “niños y adolescentes son quienes mayoritariamente compran sandalias, pero no precisamente porque monseñor Lugo las usa, sino porque son cómodas”.



“Pero parece que con Lugo las sandalias recuperaron su popularidad”, admitió.



Para el segundo encuentro protocolar con el presidente saliente Nicanor Duarte, realizado en la residencia oficial, Lugo llamó la atención al presentarse con sus sandalias marrón oscuro, pero con medias blancas...