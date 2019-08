Apareció Ortega, pero hoy se va de nuevo

El presidente Daniel Ortega reapareció en Nicaragua. Ingresó ayer sin que nadie lo supiese. Firmó un acuerdo presidencial que decreta tres días de duelo nacional por la muerte del presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, Harry Brautigam Ortega, y hoy, tempranito, viajará nuevamente. Esta vez a Honduras.



En la tarde de ayer, después de una semana de viaje, la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía y esposa del gobernante, Rosario Murillo, informó a través de la oficialista Nueva Radio Ya, que el mandatario entregará póstumamente la Orden de la Independencia Cultural “Rubén Darío” a Brautigam, quien murió por un ataque cardíaco luego de que el avión en el que viajaba se accidentó en el aeropuerto de Honduras.



Por la entrega de dicha orden viajará a Honduras, donde se realizará el sepelio de Brautigam, aunque otras fuentes aseguran que será sepultado en Miami.



La visita del Presidente al país vecino se suma al periplo que desde hace una semana emprendió el mandatario, y que no canceló a pesar de que el occidente del país fue golpeado severamente por un efímero huracán.





Condolencias…

“Quiero aprovechar también este momento para dar nuestras condolencias a todas las familias que estarán de duelo por el fallecimiento de nuestro compañero Harry Brautigam”, expresó Murillo, quien acompañó a Ortega durante la visita de cortesía que éste hizo al presidente de Panamá, Martín Torrijos, para expresar “su solidaridad con las víctimas del accidente aéreo ocurrido el pasado jueves, donde un helicóptero cayó sobre una zona comercial de la capital y causó once muertos, entre ellos el jefe de Carabineros de Chile, José Bernales”. Extrañamente, las condolencias no las extendió a la presidenta chilena Michel Bachelet.



Mientras Ortega se solidarizaba con Torrijos, el huracán Alma, de categoría uno, que luego se degradó a tormenta tropical, entraba por las playas de Poneloya y Salinas Grandes, en León, con vientos de hasta 100 kilómetros por hora que hacían sucumbir las casas de una cantidad considerable de habitantes de esta ciudad.



Tres muertos dejó el huracán. Pero a esos no se refirió Murillo, quien habló en nombre del Presidente. Tampoco a los 6,410 damnificados que quedaron esperándolo el viernes en la tarde, pues Ortega canceló las actividades programadas ese día, entre ellas una sesión “del pueblo presidente” en Jinotega, y la entrega de unas decenas de “casas para el pueblo”, supuestamente para visitar a los afectados por Alma.



“El mandatario Martín Torrijos Espino agradeció, en nombre del pueblo panameño y las familias afectadas, el gesto humanitario y de solidaridad de su homólogo nicaragüense y de la compañera Rosario Murillo”, informó el portal informativo de la Presidencia, www.elpueblopresidente.com, ayer, un día después de que Murillo anunció una conferencia de prensa de Ortega que nunca se realizó.





La última vez

El sábado 24 de este mes fue la última vez que el presidente Ortega compareció públicamente. Dos días después se reunió con el presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, y luego asistió a la sesión de clausura del Foro de Sao Paulo, siendo el único presidente que asistió al encuentro de partidos políticos de izquierda.



Durante su visita a Uruguay, Ortega fue muy criticado, pues el avión en el que viajaba se dañó y fue entonces cuando la prensa uruguaya reportó que el mandatario rentó ese avión a una empresa de Mali, África, con capacidad para 149 pasajeros, cuyo modelo está descontinuado por hacer mucho ruido y gastar demasiado combustible.



Debido al desperfecto, ocasionado por un golpe en el ala del avión, Rosario Murillo ordenó repararlo y rentar otro para poder llegar a la Cumbre del Clima en Honduras, a la que Ortega finalmente no asistió. En cambio, apareció en Ecuador y luego en Panamá.



Ortega tiene previsto viajar el tres de junio a Roma a una reunión de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y posiblemente viaje a Irán, aunque, como es costumbre de este gobierno, nada está confirmado aún.