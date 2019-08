Montealegre penetra bases del PLC

El movimiento Vamos con Eduardo, que corre aliado con el PLC en los comicios municipales, se quedó con pocas armas para negociar, y según su vocero, Eliseo Núñez Morales, luego del pacto de su aliado con el FSLN, sólo le queda convencer a las bases liberales con su discurso antipacto.



Núñez Morales aceptó que hay amarres entre los caudillos del PLC y el FSLN, y por lo tanto están fuera de las negociaciones. Además, reveló que desde hace rato están trabajando en las visitas a las bases del PLC, donde han tenido acogida luego de la firma de la alianza entre las dos facciones liberales.



Pero Eduardo Montealegre y Enrique Quiñónez sostienen que a ellos no les importa lo que hagan los 50 de la cúpula del PLC, sino la actitud de las bases, que en los últimos meses aplauden más a la fórmula que al caudillo.



El mismo día que se inauguró la casa de campaña del PLC en Vimsa, fue evidente el malestar de Arnoldo Alemán cuando los asistentes ovacionaron a Montealegre. Días antes el doctor Alemán estuvo muy molesto con el alcalde de Rivas, René Martínez, porque llegó solo a recibirlo a una actividad a celebrarse en esa reunión.



Pero para el analista político Carlos Tünnerman, Eduardo Montealegre pierde credibilidad en cuanto a su discurso antipacto.



“Es una situación muy difícil de manejar para un candidato que está en la casilla del PLC; la credibilidad de su discurso de rechazo al pacto queda en duda. La bandera del antipacto la tendrá que asumir algún otro candidato”, dijo Tünnerman.



Pero Núñez Morales considera que las bases del PLC deben comprender que ya es hora de terminar con las concesiones al presidente Ortega, por lo que Montealegre no cambiará su discurso, y si bien es cierto puede causar confusión, idearán una estrategia para mitigarla.



Tünnerman considera que es difícil, si se toma en cuenta el carisma y liderazgo de Alemán, que será una sombra siempre a lo interno del liberalismo. A juicio de Tünnerman, el PLC tiene el compromiso de apoyar a Montealegre, y con el pacto le está causando un gran perjuicio.





“Mejor desde afuera”, dice Mendieta

Ante esta situación está por verse si la decisión de Montealegre fue acertada, de trabajar desde dentro del liberalismo en la casilla uno, del PLC. Tünnerman es de los que piensan que estuviese mejor en la casilla 13, del PLI.



El también candidato a la Alcaldía de Managua por el Partido Conservador, Mauricio Mendieta, asegura que Montealegre está en un error, porque acciones similares que han hecho otros grupos a lo largo de la historia, no han funcionado.



“O terminan absorbidos por el sistema o desisten luego de muchos años de lucha sin ningún resultado; aquí la lucha es desde fuera”, dijo Mendieta, luego de rememorar las actuaciones de un grupo de liberales que intentó derrocar la dictadura somocista infiltrándose en el PLN, o el caso del pacto del antiguo líder conservador Fernando Agüero con Anastasio Somoza Debayle.