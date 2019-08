Pacto no quiere “estorbos”

La piel del rostro de Mundo se recoge con una sonrisa que lo hace ver como una caricatura, pero ese humor cambia su perfil al estrellarse con la firmeza de su voz. En el contexto de la pasada de cuentas al MRS, Jarquín asegura que es una necesidad del Frente Sandinista que coincidió con los intereses de Alemán.



La cancelación de quienes no son aliados del PLC y el FSLN, según Mundo, corresponde al propósito original del pacto de finales de los años 90, que fue establecer un bipartidismo forzado en Nicaragua

“Cualquier explicación hay que insertarla en esta perspectiva y en el intento de revertir los resultados de 2006, cuando 900 mil personas votaron fuera del pacto”, afirmó Jarquín.



Jarquín destacó que en 2006 se dio la ruptura del bipartidismo que pretendían las reformas constitucionales de 2000. Pero actualmente, con esas reformas no logran excluir a los demás partidos, e intentan cerrar el juego a dos bandas con una decisión del CSE.





¿Por qué el MRS?

En el caso concreto del MRS, hay temor del FSLN; no se puede olvidar que el MRS sacó el 20 por ciento de los votos en Managua. Con el MRS participando en Managua no hay forma de que gane el candidato del Frente. Sin el MRS se viabiliza el triunfo de Alexis Argüello, a la vez Arnoldo Alemán busca la derrota de Eduardo Montealegre, es aquí donde coinciden los intereses de Alemán y Ortega, por lo que la decisión es bipartidaria en el CSE.



Adicionalmente, nosotros tenemos una posibilidad muy fuerte en departamentos como León, Masaya, Granada y Carazo, de tal manera que es un intento del FSLN que vía inhibición del MRS busca el triunfo en las principales cabeceras del Pacífico.





¿Qué tanto estorba el MRS al pacto?

Lo que le estorba al pacto son los 900 mil votos que no votaron por ellos. El voto antipacto fue apenas 30 mil menos que el FSLN y 250 mil más que el PLC, de tal manera que estorbamos y mucho. Ellos están buscando cómo matar dos pájaros de un solo tiro, y donde más estorbamos es en Managua, donde el MRS sacó el 20 por ciento de la votación.





Usted habla de los 900 mil votos como si se hubiesen quedado solos con el discurso antipacto, cuando Montealegre todavía lo sostiene.



Claro que sí, eliminándonos a nosotros también le están pasando la factura al error que cometió Montealegre de irse al pacto. Si nos hubiésemos ido juntos (Eduardo Montealegre y el MRS) este bocado no se lo echan. El salami no se come de un solo golpe, se come en rebanaditas, y así lo están tratando de comer.





¿Ustedes contemplan que pese a entregar sus documentos les cancelen la personalidad jurídica?

A futuro nos podrán cerrar un espacio político electoral, aunque yo espero que el CSE revierta esa decisión, porque la información que hemos entregado por tercera vez deja sin fundamento jurídico ese invento.



Pero aun si llegaran a hacerlo, nos podrán cerrar espacios políticos electorales, pero mientras haya libertad de expresión en Nicaragua no nos están cerrando espacios políticos generales, y por el contrario, nos vamos a posicionar como la única oposición realmente consecuente aquí en Nicaragua.





¿Cuál es el punto de coincidencia entre el PLC y el FSLN para aplicar la guillotina a los demás partidos?

En el temor del PLC está pasarle la cuenta al PC que no quiso irse a la casilla uno.





¿Qué harán para tratar de revertir la decisión del CSE?

Vamos a agotar todas las instancias legales, aunque no tengamos confianza en las instituciones. Pero queremos dejar abierta la posibilidad de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la ventanilla para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que darnos cuenta que Nicaragua, con esta decisión, está violentando compromisos internacionales, entre ellos la Carta Democrática Interamericana.



Desde 2001 está vigente la Carta Democrática, y ya ha sido ratificada. En base a esa carta hubo una gestión de buenos oficios del secretario general de la OEA en 2005, cuando hubo la crisis institucional derivada de las reformas políticas institucionales.





¿Llamarían a la abstención si quedan fuera?

Nosotros no consideramos esa opción en este momento. Estamos concentrados en que el CSE revierta la decisión de iniciar el proceso de cancelación de personalidades jurídicas e iremos a las instancias legales y vamos a demandar al Estado de Nicaragua.



Claro que en algún momento nuestra demanda se va a trasladar a las calles. En 2006 no hubo inhibiciones no sólo por la carta de Insulza, sino porque estaba en las calles Herty Lewites realizando manifestaciones y el Movimiento por Nicaragua. Nuestra dirección es articular un movimiento de calle que le dé fuerza política a la demanda.





¿Qué tanta capacidad de movilización tienen? Cuando de movilizar se trata, el MRS se ve minúsculo.



Hoy por hoy, todos los partidos tienen limitadas sus capacidades de movilización, incluso el FSLN, como hemos visto en sus últimas manifestaciones. Esto es porque la gente está enfrascada en resolver el día a día, en ver cómo comer y cómo resolver los problemas elementales. Es una situación con tantos agravios socioeconómicos contra la inmensa mayoría de la población, que en algún momento se va a traducir en protesta política, que no quepa la menor duda.





¿Cuánto han crecido?, ¿se han disipado cada vez después de la muerte de Herty?

En la campaña electoral yo visité 27 municipios porque esa era nuestra presencia organizacional. Este año logramos inscribir candidaturas en 141 municipios, esto te da una idea del crecimiento del MRS, y nos planteamos en el transcurso de las elecciones municipales salir como un partido nacional. El tercer partido genuinamente nacional. Es decir, la organización del MRS se ha multiplicado por cinco.





Esta pregunta es de siempre, pero de lado del Frente señalan que ustedes cada vez están más cerca de la derecha.



Yo siempre he sostenido y sigo sosteniendo que este momento no es de izquierda o de derecha, es un momento de autoritarismo versus democracia, y ahora los hechos me han venido a dar la razón.



Nuestra identidad fundamental es ser una fuerza democrática desde la izquierda progresista y desde su origen sandinista.





¿Qué posibilidades reales tiene el MRS en estas elecciones municipales?

De entrada vamos a salir de estas elecciones como un partido nacional, además que tenemos posibilidades de competir en todos los centros urbanos del Pacífico de Nicaragua.



Tenemos posibilidades reales de ganar las alcaldías de León, Masaya, Granada, Jinotepe, la de Santa Teresa, El Rosario, Catarina, Nandaime, y lógicamente en Managua, donde sacamos el 20 por ciento de los votos.





¿Como capitalizarán el descontento del gobierno?

Cuando cumplió su primer año Ortega, yo saqué un spot en el que recordé que había anticipado lo que iba a ocurrir, nosotros crecimos notablemente. Y algo similar vamos a sacar para los dos años. Yo creo que se está asociando al MRS como la oposición genuina y consistente al gobierno de Ortega y la única organización propositiva.



Frente a todo este problema del combustible, nosotros nos habíamos anticipados a hacer propuestas que son las que se vinieron a alcanzar después, en medio de un gran paro.



Yo ceo que hay que darse cuenta que el MRS debutó en 2006 y yo debuté al frente del MRS habiéndosenos muerto el candidato que era conocido a nivel nacional. Lo que hemos logrado hacer en dos años después de la muerte de Herty Lewites ha sido notable. Ahora tendremos presencia y opinión nacional, y estamos en proceso de tener presencia y organización nacional.





“Feo” para 2011

La campaña del MRS en las pasadas elecciones causó sensación por su originalidad. A Jarquín le llamaron “El Feo”, y así lo reconoce la gente.





Usted sale en las recientes encuestas como uno de los personajes con mayor percepción positiva, ¿cómo capitalizarlo en votos para su alianza?

En la última encuesta la gente también revela que no está viendo liderazgo en la oposición. ¡Cómo va a ver liderazgo si no hay oposición en la Asamblea Nacional! Los diputados de Alemán cada vez y cuando van a arreglarse con el FSLN. Nosotros estamos en proceso de traducir el fenómeno de opinión positiva a liderazgo político, y eso depende de la organización, que es lo que pretendemos alcanzar en estas elecciones.





¿Cuánto se ha afianzado su liderazgo?

Eso lo deberían de contestar mis compañeros. Pero en mi contacto con la organización de base del MRS, cuando fui a Nindirí, Catarina y Granada, a mí se me reconocen como una persona leal y consecuente con los principios y objetivos de la Alianza MRS, por encima de toda duda. Francamente creo que tengo un liderazgo muy asentado consensual, no es autoritario ni caudillesco.





¿Sus viajes le dificultan lograr ese liderazgo?

Yo creo que sí, pero no estoy viajando mucho, estoy viajando una semana y tres estoy aquí, el año pasado era lo contrario. Pero a la vez creo que me ayuda a configurar una imagen de que tengo competencias y habilidades que me distinguen de otros. Hay cierto perfil de liderazgo aspiracional, y esto demuestra la consecuencia, si no trabajo, no como.





¿Aspirará a la presidencia en 2011?

Yo creo que 2011 en el horizonte está a la vuelta de la esquina. Y tengo que pensar seriamente en ello, el que diga que no está pensando en 2011 miente. Mi candidatura dependerá de mi entorno. Yo me trasladé a Nicaragua y dije que mi boleto no tenía retorno.





¿Va recorrer el país este año?

Es lo que nos proponemos hacer, estamos visitando los municipios tres veces al mes.





Usted estaba a favor de unirse con Montealegre, ¿pero eso no es como perder su identidad de izquierda o del sandinismo?

Yo estaba a favor de unir a todo el voto antipacto. Creo que los hechos han demostrado que esa era una decisión correcta. Porque aglutinarse dentro del liberalismo era entregar todo el caudal político que se había logrado en la lucha contra el pacto a Arnoldo, y es lo que está ocurriendo.



Lo estamos viendo ahora en la elección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, en la postergación de las elecciones en la RAAN, y lo vamos a ver cuando intenten las reformas constitucionales. Y digo que lo intenten porque estoy seguro de que muchos diputados del PLC no van a acompañar a Arnoldo Alemán con reformas constitucionales que le permitan a Daniel Ortega continuar en el poder siendo una minoría política.





¿Es opción de poder el MRS?

Nosotros estamos trabajando en la Alianza MRS en la perspectiva de ser una opción de poder en las elecciones de 2011. Ese es el gran consenso dentro del MRS. Una opción de poder viable que pueda aspirar con buenas probabilidades a ser una opción de gobierno.



Lo más importante es juntar la buena imagen a nivel nacional con suficiente respaldo organizativo. Esa es la clave.