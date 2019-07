Contraloría tras Centeno

La Contraloría General de la República iniciará una auditoría sobre la partida presupuestaria anual que recibió el diputado FSLN por Jinotega, Leónidas Nicolás Centeno Rivera, durante el período legislativo 2002-2006, sin embargo, de antemano el presidente del ente fiscalizador, Luis Ángel Montenegro, estableció responsabilidad penal en contra del hoy diputado suplente por beneficiar a su familia con recursos del Estado.



Conforme con las publicaciones de EL NUEVO DIARIO, iniciadas desde mediados de octubre, Centeno benefició a sus familiares entregando dinero de los 420 mil córdobas anuales que recibió durante 2004, 2005 y 2006, no obstante, Montenegro informó que la auditoría que propondrá el próximo jueves a sus colegas abarcará también los años 2002 y 2003.



Solo la esposa de Centeno Rivera, Aura María Zeledón Gómez, recibió entre 2004 y 2006 casi un millón de córdobas, ello sin contar al resto de familiares de Centeno, entre cuñadas, nueras, hermanos, sobrinos y primos, quienes recibieron cantidades que van desde los 4,000 córdobas a más.



Uso indebido de recursos del Estado



“Lo del diputado Leónidas Centeno es un caso lamentable, porque los recursos que se le dan a los diputados son para que los inviertan en obras sociales y no para que se beneficien a título personal o a su familia. Conforme con el Código Penal, quien hace utilización indebida de los recursos del Estado se hace merecedor de una presunción penal y de dos a cinco años de cárcel”, explicó Montenegro.



Agregó que a la pena carcelaria se suma la inhabilitación de cualquier cargo público que ostente el señalado. Para Montenegro, el hecho de que existan cheques a nombre de los familiares de Centeno es suficiente prueba para establecer responsabilidad penal en contra del diputado sandinista.



“Ese es un abuso intolerable, es un manejo irregular a todas luces, es un mal manejo de los recursos del Estado y voy a proponer el día jueves que la Contraloría ordene una auditoría especial para mandarlos a los tribunales competentes”, expresó Montenegro.



Investigarán falsedades



Montenegro también informó que realizarán una investigación adicional para determinar si Centeno Rivera mintió en su declaración patrimonial. Tal como lo publicó EL NUEVO DIARIO el pasado 24 de octubre, Centeno Rivera habría omitido información de los datos registrales de su finca, presuntamente de 40 manzanas, que heredó de su familia en el año 2002, cuando aún era diputado propietario por el Frente Sandinista.



En su declaración de probidad al cesar en el cargo en enero de 2007, Centeno incluyó la misma información, argumentando que la finca en cuestión todavía estaba en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad de Jinotega. Se desconoce por qué, en cinco años, Centeno no ha podido “legalizar” la propiedad.





