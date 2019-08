Taiwan vuelve su mirada hacia los grandes

En la política exterior del recién electo presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou, se avizora un cambio. Aparentemente él está volteando la vista hacia potencias: China, Japón, Estados Unidos. ¿Y los pequeños aliados diplomáticos? Es la pregunta del millón. De haber un cambio sustantivo, Nicaragua sería uno de los países que sufriría las consecuencias.



El presidente Daniel Ortega lo ha dicho con claridad: Nos quedamos con Taiwan. Ahora que hay un cambio gubernamental en Taiwan, el presidente electo de ese país también ha sido claro: Además de revitalizar la economía buscará la paz con China. Sobre los países latinoamericanos dijo poco, pero fue enfático: “No habrá cambios hacia América Latina, pero seremos cuidadosos en buscar los métodos apropiados (para cooperar)”.



El cambio gubernamental en Taiwan supone diferencias en la conducción de la política exterior. Mientras el ex mandatario Chen Shui-bian abogaba por la independencia de Taiwan y fomentaba las buenas relaciones con los pocos aliados diplomáticos que tiene la isla, 24 en total, Ma Jing-jeou se enfoca en la reconciliación con China continental.



Los esfuerzos de Chen Shui-bian por retribuir el reconocimiento que países como Nicaragua ofrecen a Taiwan en la Organización de Naciones Unidas (ONU) fueron evidentes. Su presencia en la toma de posesión del gobernante Daniel Ortega, precedida por la visita de una delegación de alto nivel de Taiwan poco tiempo después de que Ortega asumiera el poder; y otra visita del ex mandatario taiwanés en 2007, son parte de esa evidencia.



En su última visita, en agosto de 2007, Chen Shui-bian prometió a la entonces ministra de Salud, Maritza Cuan, que estudiaría su solicitud: 38 millones de dólares para mejorar el equipamiento tecnológico hospitalario de Nicaragua.





Muchos millones

Taiwan es el país con la mayor inversión en empresas que funcionan bajo el régimen de zonas francas en Nicaragua. El año pasado aportó 100 mil dólares de un total de un millón de dólares al vicepresidente Jaime Morales “para obras de desarrollo social”. En el último período de la Administración de Enrique Bolaños, Taiwan invirtió 127 millones de dólares en las zonas francas.



¿Cuál será la política exterior de Ma Ying-jeou? Él mismo responde: “Queremos tener relaciones de confianza mutua. Crear paz con China continental”. El presidente taiwanés no se refirió a sus aliados en la ONU, sobre ellos sólo dice que les mantendrá la cooperación, aunque en los corrillos diplomáticos se prevé un cambio sustancial que no incluye la suspensión de la cooperación, sino un reordenamiento de la misma.



“Sabemos que China-Taiwan es una gran realidad para nosotros. El monto de la eventual cooperación planteada por Nicaragua para los próximos cinco años es del orden de los US$400 millones”, expresó el vicepresidente Jaime Morales Carazo durante la visita, en mayo de 2007, del ex canciller de Taiwan, James C. F. Huang.



El cambio en la política exterior taiwanesa está basado en razones puramente económicas: más del 70% de las exportaciones de Taiwan fueron hacia China continental, y gran parte de los inversionistas de la isla están en China.



“China puede ser nuestra mayor amenaza o nuestra mayor oportunidad. Estamos deseosos de promover relaciones con Japón”, expresó Ma Ying-jeou, quien considera “innegable que China es una de las economías más grandes del mundo”.





Construyendo el entorno pacífico

Su política exterior ha empezado a dar los primeros resultados. Luego de la reunión entre el jefe del partido gobernante taiwanés, Wu Poh-hsiung, y el presidente chino Hu Jintao, funcionarios chinos invitaron a una delegación taiwanesa a conversar en Pekín sobre el turismo y los recién reanudados vuelos charter directos.



“En Taiwan queremos tener paz, estoy seguro DE que en el otro lado (China continental) esto será tomado muy en serio, de modo que podamos tener un entorno pacífico”, expresó Ma Ying-jeou ante la insistencia de los periodistas en lo que fue su primera conferencia de prensa como presidente de Taiwan.



China considera a la isla parte de su territorio, pero ambos han sido regidos por gobiernos separados desde el final de la guerra civil China en 1949. Ma Ying-jeou pertenece al Koumitang, partido que perdió la guerra ante China, y que también había perdido el poder en 2000, cuando asumió Chen Shui-bian, quien gobernó hasta el año pasado y propugnaba por la independencia de la isla.





En números

En los últimos 16 años, Taiwan donó 70 millones de dólares y prestó 294.1 millones de dólares. El año pasado el Gobierno de Taiwan donó al de Nicaragua 30 millones de dólares para comprar una planta térmica con capacidad para generar hasta 30 megavatios de energía eléctrica. En América Latina, los países que no tienen relaciones diplomáticas con Taiwan han denominado esta ayuda como “diplomacia de la chequera”.



La actual Casa de los Pueblos fue donada por Taiwan. El país asiático desembolsó en 2005, alrededor de 5,573,280 dólares, en 19 préstamos para diversas instituciones, entre ellas el Ministerio de Gobernación y la Cancillería.



A la Presidencia le donaron 200 mil dólares para “apoyo institucional de la Presidencia de la República”. Igual donación realizaron a la Alcaldía de Managua para “construir viviendas en el Distrito VI” de la capital.