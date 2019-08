Conservadores meten ruido frente al CSE

Los conservadores protestaron frente a las instalaciones del CSE ubicadas en Las Palmas. Una marcha que lucía aburrida se llenó de entusiasmo cuando un grupo de manifestantes, sin el uniforme verde y sin banderas, impregnó de alegría el lugar. Era la base conservadora granadina que pedía a gritos le permitieran votar en la casilla cuatro.



La temperatura calurosa de Managua se disipó con las banderas verdes y la algarabía de los conservadores por estar reunidos con un mismo fin. Si bien el PC ha estado dividido, en esta ocasión los llamados “Lilas” volvieron a su partido y hasta vociferaron contra los conservadores que ahora apoyan a Eduardo Montealegre en el PLC.



Llegaron los “Lilas”



El plantón resultó exitoso, porque según los organizadores, unas 500 personas lamentaban quedar fuera de los comicios municipales de noviembre próximo. Luego aparecieron los conservadores que en ocasiones anteriores prefirieron estar con los rojos del PLC, cuya combinación de colores les otorgó el apodo de “Lilas”.



“Estoy sorprendida, ni yo misma sabía que vendrían, nosotros hicimos un llamado en los medios a todos los conservadores y aquí están, los que están fuera, allá se quedan”, dijo Azalia Avilés.



Desde la tarima, Yalí Molina, paradójicamente, dijo que los conservadores eran revolucionarios porque era la hora de cambiar muchas cosas en el Estado.



Molina aseguró que es hora de defender al PC lejos de las diferencia internas, y que apoyará todas la candidaturas del partido. El líder conservador hizo un llamado a los que están con Eduardo Montealegre en el PLC a que no sean instrumentos del pacto y que revitalicen a su propio partido.



¡Aparece Tardencilla protestando!

La semana pasada, el grupo que apoya a Montealegre quiso reunir a la junta directiva del PC, pero sólo reunió a seis de los 16 miembros que la integran. Avilés dijo que no asistió porque quien convoca, según los estatutos del partido, es la presidenta. Señaló que la reposición de los miembros de la Junta Directiva del PC que están en la alianza PLC será después que resuelvan el problema de la personalidad jurídica.



Extrañamente, participaron en apoyo Orlando Tardencilla, de Alternativa por el Cambio, y Efraín Payán, de la ALN. Ambos dijeron estar a favor de formar un solo bloque estratégico de protestas entre ellos y los partidos afectados para evitar la exclusión de grupos políticos en la contienda municipal.





Roberto Rivas: PC fuera de la contienda

Ary Neil Pantoja

El presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas Reyes, reiteró ayer que el Partido Conservador, PC, no cumple con el requisito correspondiente a la inscripción del 80 por ciento de las candidaturas a alcaldes, vicealcaldes y concejales para los comicios municipales de noviembre próximo.



Con base en lo anterior, Rivas dijo que el CSE decidió abrir el proceso de cancelación de la personalidad jurídica del PC. “En el caso del Partido Conservador hubo 500 renuncias, y 101 de esas renuncias no fueron repuestas, por lo tanto quedan totalmente fuera del 80 por ciento, sin embargo, el proceso aún no ha terminado”, expresó.



Rivas recordó que se encuentran en el período de 10 días de pruebas como manda la Ley Electoral, y, por tanto, no puede adelantarse a lo que los magistrados electorales en pleno decidirán al respecto.



“El caso del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, es un problema del partido en relación con sus estatutos, por una autodisolución de su Junta Directiva en 2007, cuando se dieron un año para dar formalidad a sus juntas directivas definitivas, y hasta esta fecha no se han llenado esos requisitos”, explicó.



Al igual que el PC, el MRS tiene estos 10 días para presentar al CSE la documentación solicitada.



El caso del Partido Indígena Multiétinico, PIM, del Caribe Norte, ni siquiera presentó candidaturas; mientras que el Partido Movimiento de Unidad Costeña, Pamuc, inscribió candidatos, pero al parecer no llenó los requisitos necesarios.