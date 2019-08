Pedirán explicaciones a presidente del INSS

La Bancada Democrática Nicaragüense introdujo una petición en la Comisión de Salud para que ésta cite al presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López, quien deberá informar sobre los préstamos que se están realizando con el dinero de los pensionados.



“Queremos que nos explique lo que ha salido en los periódicos. Queremos ver si cumple con la Ley (de Contrataciones del Estado), si hubo licitación, si no hubo, que presente las inversiones que está haciendo el INSS con el dinero de los pensionados”, expresó el liberal Luis Callejas.



A juicio del diputado Javier Vallejo, “no es posible que con los préstamos se estén beneficiando personeros del Frente Sandinista, con empresas privadas que no licitaron ni siquiera este tipo de construcciones”.



Diputado FSLN no sabe

Pero mientras los liberales quieren pedirle explicaciones a López, el legislador sandinista Douglas Alemán, de la Comisión de Probidad, asegura que se precisa de una denuncia para que esta comisión investigue el caso, que el no conoce, “pues no lee EL NUEVO DIARIO”.



El caso que Alemán asegura desconocer es el préstamo de 190 mil dólares que el INSS otorgó a la firma Tecnologías y Sistemas S. A. (Tecnosa), ligada al presidente de Petronic, Francisco López, para construir 24 de las 400 viviendas del proyecto habitacional “El Pueblo Presidente”.



A pesar de que la Comisión de Probidad puede investigar de oficio los casos que están reñidos con las leyes, Alemán afirmó que se necesita de una denuncia para indagar sobre las últimas decisiones del Consejo Directivo del INSS.



“La Comisión está para investigar cuando hay abusos de funcionarios públicos y eso no lo decide un solo diputado (…) Yo no conozco el caso ni la empresa. No puedo decir si es negativo o positivo. Para citar a un funcionario hay que tener elementos de prueba. Hay que ver si el funcionario está haciendo uso de su cargo para hacer un ilícito. La verdad es que yo no leo EL NUEVO DIARIO”, justificó Alemán.



Otra diputada FSLN que no se informa

La legisladora Alba Palacios no quiso referirse al tema aduciendo que “no le gusta hablar sobre lo que se dice en los periódicos”; y la presidenta de la Comisión de Probidad, Miryam Argüello se excusó diciendo que está “fuera del trabajo en la Asamblea Nacional porque está de subsidio”.



En el pasado, la Comisión de Probidad investigó una denuncia por extorsión que hizo un empresario en contra del ex Cónsul de Nicaragua en Liberia, Costa Rica, y ex diputado, Gerardo Miranda.



Más de un funcionario

En el proyecto habitacional “El Pueblo Presidente”, como el lema del Gobierno, participa también la empresa Tecnología Electromecánica S. A. (Tesa), cuyo presidente es Francisco López, también directivo de Albanisa.



Pero no sólo López participa en los proyectos estatales, el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), Mario Salinas, es socio mayoritario de la Empresa Industrial y Constructora S. A. (Sinergia), que también está ejecutando el proyecto habitacional.



Tecnosa solicitó al Consejo Directivo del INSS un crédito por US$ 1,088,000 para la construcción de 136 viviendas del segundo bloque del proyecto.