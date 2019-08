“Somos un mal necesario”

El director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, aseguró que no está en contra de que el gobierno revise la situación de este organismo de observación electoral, aunque afirmó que “las auditorías de los organismos donantes son bastante más fuertes que las que pueden hacer instituciones del Estado con problemas de falta de independencia y partidización”.



Las declaraciones de Courtney se dan luego de que el magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas, sugirió al Ministerio de Gobernación investigar a las Organizaciones No Gubernamentales, ONG, que fiscalizan a los funcionarios.



Courtney considera que los ONG que fungen como observadores electorales son “un mal necesario” para el CSE, pues la legalidad de las elecciones está en manos de este Poder del Estado, “pero la legitimidad depende de que permitan la observación que la ciudadanía y los partidos políticos reclaman”.



“No se sorprenda, magistrado”



Rivas afirmó que organismos como Ética y Transparencia “se exceden en sus funciones de observadores”. Al respecto, Courtney expresa: “Vivimos en el segundo país más pobre del continente americano, con los índices de corrupción más altos del mundo, no debería de sorprenderle al magistrado Rivas que estemos criticando y observando para obtener mejor respuesta de las autoridades”.



A juicio de Courtney, las instituciones deberían hacer algo más importante “que andar detrás de las ONG”, pues lo que los organismos de la sociedad civil reciben a través de los monitoreos es más estrecho y fuerte que lo que “el mismo Estado puede hacer por sus mismos problemas de falta de independencia”.



“Un proceso electoral sin transparencia, en el que hay desconfianza en el tribunal electoral es un proceso que fácilmente se desacredita, es por eso que nos han considerado un mal necesario”, explicó Courtney, cuando fue consultado sobre la posibilidad de que el CSE no lo acredite como observador electoral.



“En sus manos”



Courtney asegura que la sugerencia de Rivas no es “algo que no haya visto antes”, y aunque confío en que el CSE les dará su lugar como observador, considera que “siempre existe la posibilidad de que el Consejo Supremo Electoral se dé el balazo en el pie”.



“La independencia que tiene Ética y Transparencia con el tribunal electoral es prácticamente su acreditación más importante, es la que le dan los partidos políticos y la ciudadanía”, expresó.



Según Courtney, ésta no es la primera vez que el CSE “muestra alergia por la auditoría y el monitoreo ciudadano”, pero éstos son “necesarios”.