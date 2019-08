Dirigentes de ALN con END

Ramón Eliseo Núñez Hernández, presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, y Carlos García Bonilla, secretario de este partido se reunieron ayer, con Francisco Chamorro, director de EL NUEVO DIARIO, representantes de la sección política de este medio y elnuevodiario.com.ni, para discutir y analizar sobre las próximas elecciones municipales así como responder a las inquietudes de los ciberlectores de END.



Dentro de los temas abordados en esta reunión, figuraron la restitución de la representación legal del ALN a Eliseo Núñez 24 días antes de la inscripción de alianzas ante el Consejo Supremo Electoral, las que se realizan por conveniencias partidarias y donde “los partidos políticos con personalidad jurídica podrán constituirse en alianzas de partidos políticos y participarán en las elecciones correspondientes bajo el nombre, bandera y emblema del partido político”, según el título VI, capítulo 1, artículo 80 de la Ley Electoral.



Dentro de ese tema Núñez y García coincidieron en que sintieron que querían “guillotinarlos y sacarlos de la contienda electoral”, pero que no lo lograron. Asimismo relataron un poco sobre su experiencia organizando las alianzas y consiguiendo los candidatos necesarios para que representar al partido en estas elecciones municipales y sobre la forma “egoísta” en que Montealegre se ha comportado con varios representantes del ALN.



Respuestas para los internautas END



A continuación encontrarán las respuestas a las inquietudes que los ciberlectores formularon a los directivos del ALN.



Margarita, Jaime C, D. Orontes y Rebeca preguntaron sobre el interés político del ALN y de retirar el apoyo a Eduardo Montealegre, lo que podría se interpretado como “hacerle el juego al frente sandinista”.



En este caso Núñez consideró que “Eduardo quiso tener una posición que no le correspondía” ya que “inscribió 155 directivos y quitó a toda nuestra gente y puso en la junta directiva a empresarios, apartando a la llamada cultura de fuerza, al pueblo en general y yo no iba a permitir eso”.



Y agregó sentir que Eduardo “se estaba sirviendo de mi clase, de mi esfuerzo para defender a otra clase y aún a sabiendas que iba a ser malinterpretado decidí no echar a perder mis ideales de verdadero liberalismo”.



Por su parte García contestó a la pregunta realizando una comparación y dejando una pregunta abierta a nuestros ciberlectores. “Si vos le das un asilo en tu casa a alguien y luego esa persona a la cual acogiste, empieza a llevarse tus cosas, quiere mandar en tu casa e incluso sacarte de ella, ¿cómo reaccionarían?”.



Asimismo alegó que una de las razones por las que retiraron el apoyo a Montealegre fue que éste “pretendía expulsar a quienes le habíamos dado refugio en nuestro partido, a los fundadores del (Movimiento de Salvación Liberal) MSL (actual ALN) de 1999”.



h.b.s se interesó en conocer las razones por las que Núñez no se postuló para las elecciones municipales por el departamento de Masaya.



Eliseo respondió que él no se postularía para este cargo ya que su candidato ideal sería su hijo, Eliseo Núñez Morales. “Considero que el candidato ideal para la alcaldía de Masaya sería mi hijo, porque considero que la alcaldía es un trabajo duro para sacar adelante a una ciudad y para esto se necesita mucha energía”.



Hernaldo Parrales cuestionaba la incidencia que estos personajes tienen como diputados en el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública.



El diputado ALN alegó que siente que en eso “la comisión de educación ha fallado, no estamos hablando del PLC, el Frente o algo así, sino de la comisión de educación que no ha resuelto este inconveniente”.



Winston quería conocer la relación del presidente de ALN con el programa hambre cero, si era una sociedad comercial o si iba más allá.



Sobre este tema, Núñez Hernández negó una participación con el programa de gobierno, pero atribuyó estas especulaciones a que todos “buscan una explicación para saber por qué se me regresó el partido”.



Alberto Boschi se preguntaba sobre la posición del ALN sobre la cancelación de la personaría jurídica a cuatro partidos políticos ( Pamuc, MRS, PIM y PC) y acerca de la supuesta falsificación de sellos de los documentos entregados por el Movimiento Renovador Sandinista, MRS, al Consejo Supremo Electoral, CSE.



“Estamos preocupados por la cancelación porque eso puede provocar polarización y en ella ALN sale perdiendo”, dijo Núñez y alegó que en el caso del MRS “tendría que estudiar más a fondo los documentos y las acusaciones, pero no creo que el MRS halla falsificado los sellos, ellos son muy serios en esas cosas”.



¿PLC Y ALN unidos otra vez?



García y Núñez comentaron que se contempla unir nuevamente al Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y al ALN para las elecciones del 2011, siempre y cuando el PLC “no imponga las reglas del juego y no nos absorba, sino que PLC y ALN desaparezcan para que salga un nuevo liberalismo, una nueva propuesta para la gente”.



Los directivos explicaban que esta alianza no se realizó para estas elecciones municipales ya que el CSE no les avisó con suficiente tiempo y que en las anteriores elecciones presidenciales no lo hicieron porque Arnoldo Alemán representaba al pacto y el PLC, puesto que escoger a Arnoldo o a Daniel era la misma cosa y necesitaban darle una opción diferente a la gente.