Diputados no pueden decidir por costeños

Varios organismos de la sociedad civil consideraron que la disposición de cambiar la fecha de las elecciones debe ser potestad de las Asamblea Nacional, y si bien hay voluntad política para que así sea, se oponen a la posposición en los municipios de la RAAN por considerarlo como un acto de discriminación contra los costeños.



Georgina Muñoz, del Movimiento por Nicaragua, dijo que en el ámbito legal se debe establecer que el Consejo Supremo Electoral no tiene la facultad legal para posponer los comicios, y que es una atribución de la Asamblea Nacional mediante una reforma electoral.



Pero que en el ámbito ideológico, con la posposición de los comicios en el Caribe Norte se estaría discriminando a los costeños, porque no existe ningún fundamento técnico que asegure que en la Costa no hay condiciones para la realización de las elecciones.



“Exigimos que estas elecciones municipales sean el mismo día en los 153 municipios del país, sin discriminación, ni exclusión”, dice el comunicado.



Los organismos Judenic, el Movimiento Por Nicaragua, Provoto, el Movimiento Autónomo de Mujeres, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) e Incide, fueron los que firmaron el pronunciamiento en el que respaldan la voluntad de los diputados de cambiar la fecha de las elecciones en todo el país del dos al nueve de noviembre mediante una reforma electoral.



“Estamos claros que el dos de noviembre puede haber mucha abstención, esa es razón suficiente”, dijo Muñoz.



Ceela no es creíble

Por su parte, Benjamín Lugo, de Provoto, aseguró que se debe llamar a todo tipo de observadores electorales internacionales para evitar que haya fraude en las elecciones de noviembre próximo. En tanto dijo que el CSE ha contratado a un grupo de observadores que son políticos de otros países y no tienen la imparcialidad necesaria.



“No puede el Consejo Supremo Electoral estar pagando esa inmensa cantidad de dinero que le darán al Ceela y hospedándose en lujosos hoteles mientras no se deja entrar a otro tipo de observadores”, sostuvo Lugo.