Montealegre reta a Ortega

El candidato a alcalde de Managua por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Eduardo Montealegre, elevó ayer la parada al presidente Daniel Ortega al retarlo a que escoja una de cinco firmas auditoras internacionales para que investigue a fondo las quiebras bancarias a finales de los años 90, para de una vez deslindar responsabilidades.



Si Montealegre es encontrado responsable de algo en esas quiebras, está dispuesto a pagar un mes de cárcel por cada millón de los 600 millones de dólares que según los medios del FSLN, supuestamente se apropió. Si Montealegre no tiene ninguna responsabilidad en tales quiebras bancarias, Ortega se comprometería a descontarse un mes de su mandato por cada millón que no se robó Montealegre.



“Que por cada millón de dólares que esta firma de auditoría encuentre que yo me robé, como usted calumniosamente lo afirma, presidente Ortega, estoy dispuesto a irme un mes a la Cárcel Modelo. ¡Y por si no puede multiplicar tan rápido, presidente Ortega, se lo multiplico yo! Si es verdad lo que usted afirma, yo pasaría los próximos 50 años en la Cárcel Modelo. Pero si no es cierto de lo que usted y sus medios me acusan; entonces, presidente Ortega, por cada millón que esta firma de auditoría no encuentre que yo me robé, usted, presidente Ortega, se disminuiría un mes de los 42 meses que le quedan de su mandato”, demandó Montealegre.



600 contra 42



El ex ministro de Hacienda señaló que “le estoy dando 600 contra 42, presidente Ortega. ¡Cualquiera aceptaría esas probabilidades! Si usted, presidente Ortega, no acepta este reto, teniendo las apuestas favorables a usted de 15 contra 1, quedará claro que mi actuar fue correcto, transparente y honesto. El pueblo quedará claro del montaje que usted ha venido fraguando desde las instituciones que usted ha usurpado y maneja en Nicaragua”.



Montealegre dijo confiar en tener el respaldo de los diputados del PLC ante la amenaza de eliminación política por parte de Ortega, y ante una pregunta de EL NUEVO DIARIO, sobre si no teme un amarre de Arnoldo Alemán con Ortega para despojarlo de su inmunidad, advirtió que el pueblo nicaragüense está vigilando quién está a favor de la democracia y quién está en contra. “Estamos dispuestos a asumir las consecuencias de estar contra el pacto”, puntualizó.



El legislador se sintió seguro de ganar los comicios de noviembre próximo, razón por la que Ortega quiere eliminarlo políticamente por medio de una “farsa” del Poder Judicial que él controla, afirmó.