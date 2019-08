FSLN y PLC cambian mapa electoral

El período de consultas no duró mucho, bastó un solo día para realizar dos reuniones, una con los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, y otra con los representantes de tres organismos cívicos, para que los miembros de la comisión especial emitieran un dictamen avalando la reforma a la Ley Electoral mediante la cual se trasladan los comicios municipales del dos al nueve de noviembre próximo.



Según el dictamen, firmado por todos los miembros de la comisión legislativa, también se postergan las elecciones para el 18 de enero de 2009, en siete de los ocho municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN. El municipio de Waslala quedó fuera de la modificación, pues aunque pertenece a la RAAN, en la práctica es atendido por el departamento de Matagalpa.



Tal como informó EL NUEVO DIARIO con antelación, los diputados no necesitaron de muchos análisis, pues ya todo estaba “pactado” entre el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC. El dictamen será presentado hoy en una reunión de Junta Directiva, previo a la sesión plenaria y se espera que inmediatamente pase a discusión en el plenario.



Dictamen sin argumentos

Respecto a la posposición de los comicios en la RAAN, el dictamen no incluye argumentos de por qué se hace necesario el cambio de fecha; sin embargo, el caso de la modificación del dos al nueve de noviembre para el resto del país, únicamente señala como causa el hecho de que se trata del Día de los Difuntos.



Por otra parte, ayer en el hemiciclo de sesiones, los diputados costeños Brooklin Rivera y Víctor Duarte, escenificaron un rifirrafe en torno a la postergación de las elecciones. Rivera insiste en que las elecciones en la RAAN sean hasta abril de 2009, tal como lo establece el acuerdo administrativo del cuatro de abril emitido por el Consejo Supremo Electoral, CSE, por mandato del Consejo Regional correspondiente.



Rivera vaciló cuando se le preguntó si el hecho de que el Frente Sandinista acordara con el PLC la fecha del 18 de enero, pondría en peligro su alianza con el partido de gobierno, sin embargo, prefirió esperar el dictamen oficial para emitir una opinión al respecto.