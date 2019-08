Reacciona su ex vicecanciller, Víctor Hugo Tinoco “Elección de D’Escoto no bajará precio de frijoles”

La elección del ex canciller y asesor del presidente Daniel Ortega, Miguel D’Escoto Brockman, como presidente de la Asamblea General de la ONU, causó reacciones en Managua del embajador de Estados Unidos, Paul Trivelli, quien instó al electo presidente a que gobierne para todas los países miembros del organismo, y no para determinadas naciones.



“Ojalá que (...) gobierne en nombre de todos los países que son miembros”, dijo escuetamente Trivelli, después de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente para las Naciones Unidas.



Intrascendente

El diplomático norteamericano dijo entender que la asignación de D’Escoto se dio porque el puesto le correspondía al Grupo Latinoamericano y del Caribe, Grulac.



El ex vicecanciller de D’Escoto, precisamente, Víctor Hugo Tinoco, se limitó a decir que “se trata de un hecho intrascendente para el pueblo nicaragüense”.



“Con este elección no bajará la libra de frijoles”, expresó irónicamente el ex vicecanciller y ahora diputado de la alianza Movimiento Renovador Sandinista.